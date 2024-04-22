Погода в Астане на неделю: потепление до 23 градусов обещают синоптики

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней – большая часть недели в столице пройдет без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

22 апреля в Астане будет ясно. Температура в среднем составит плюс 18 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 23 градусов, но ночью температура опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 6,6 м/с.

23 апреля также ожидается погода без осадков. Температура составит около плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, а минимальная – плюс 11 градусов. Скорость ветра – до 5,5 м/с.

24 апреля будет облачно. Средняя температура – плюс 9 градусов. Днем температура поднимется до плюс 12 градусов, а ночью – опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 8,7 м/с.

25 апреля в Астане синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 8 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 12 градусов, а опуститься может до плюс 4 градусов. Скорость ветра будет равняться 9,2 м/с.

26 апреля будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 9 градусов, а ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 8,5 м/с.

27 апреля снова будет ясно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 12 градусов, минимальная – плюс 2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 7,2 м/с.

28 апреля, по прогнозам синоптиков, пройдет дождь. Средняя температура составит плюс 11 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 15 градусов, но ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 8,6 м/с.