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Погода в Шымкенте на неделю: до +27 градусов и несколько дождливых дней ожидают синоптики

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Тюльпаны растут на поле
Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней – в некоторые дни в городе потеплеет до 27 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

22 апреля в Шымкенте пройдет дождь. Температура в среднем составит плюс 20 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 26 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

23 апреля также ожидается дождь. Температура составит около плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 27 градусов, а минимальная – плюс 15 градусов. Скорость ветра составит до 5,9 м/с.

24 апреля будет облачно. Средняя температура – плюс 21 градус. Днем температура поднимется до плюс 27 градусов, а ночью – опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

25 апреля в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем – плюс 20 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 24 градусов, а опуститься может до плюс 16 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,9 м/с.

26 апреля вновь может пройти дождь. Среднесуточная температура – плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, а ночью – похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

27 апреля будет ясно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 13 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, минимальная – плюс 10 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,3 м/с.

28 апреля, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшая облачность. Средняя температура составит плюс 13 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 20 градусов, но ночью похолодает до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088641-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-do-27-gradusov-i-neskolko-dozhdlivyh-dney-ozhidayut-sinoptiki/

Автор: Александра Гольм

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Погода в Шымкенте на неделю: до +27 градусов и несколько дождливых дней ожидают синоптики
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