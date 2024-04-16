Часть проспекта Туран временно перекроют в Астане

В Астане из-за проведения дорожных работ на этой неделе частично перекроют проспект Туран. Из-за этого некоторые автобусы изменят схемы движения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата столицы, в этом году планируется проведение среднего ремонта дорожного полотна по проспекту Туран на участке от улицы Керей Жанибек хандар до кольца Жулдыз. Работы будут проводиться поэтапно с поквартальным перекрытием участков.

Отмечается, что в 2023 году по проспекту Туран были проведены дорожные работы на участке от моста Тулпар до улицы Сарайшык.

В ведомстве проинформировали, что с 19 по 24 апреля работы будут проводиться на участке от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Орынбор. В этой связи будет частично перекрыт участок проспекта Туран от улицы Сыганак до улицы Орынбор. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться в одном направлении - от города в сторону аэропорта.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - обратились к горожанам в акимате.

Помимо прочего, из-за ремонта некоторые автобусы изменят схемы движения. Новые схемы должно опубликовать ТОО City Transportation Systems.