Утвержден генплан Астаны до 2035 года: на развитие столицы потратят 6,3 трлн тенге

Правительство утвердило генеральный план Астаны до 2035 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьера.

Как сообщается на официальном сайте правительства РК, в генплане, разработанном по поручению Токаева, обозначены шаги по дальнейшему развитию социальной, жилищно-коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры столицы.

Документ предусматривает меры по опережающему развитию города с учетом динамичного роста населения. Сегодня численность жителей Астаны составляет порядка 1,2 млн человек, но ожидается, что к 2035 году этот показатель достигнет 2,3 млн человек.

Согласно генплану, в Астане построят еще 164 школы, 178 детских садов и 93 учреждения здравоохранения. До 2029 года будет возведено 15 современных дворцов школьников. Все это за счет местного бюджета и частных инвестиций.

Жилищный фонд столицы планируется увеличить до 68,2 млн квадратных метров, а протяженность улично-дорожной сети на 1000 км - до 2,5 тыс. км. Предусматривается развитие альтернативных видов общественного транспорта, а для разгрузки основных магистралей, особенно в районе Есиль, планируется строительство пяти крупных мостов.

С учетом роста водопотребления будет построена насосно-фильтровальная станция №4 на 210 тыс. кубометров в сутки с водоводом от канала Иртыш-Караганда. При этом для технического водоснабжения предусмотрено расширение насосной станции "Тельмана" с выработкой до 160 тыс. кубометров в сутки.

Помимо этого, для тепло- и электроснабжения Астаны планируется построить ТЭЦ-3, четыре новые газовые тепловые станции и расширить ТЭЦ-2, а также ввести в эксплуатацию 14 подстанций 110/10 кВ.

Для решения вопросов газоснабжения будет увеличена мощность действующих автоматизированных газораспределительных станций АГРС-1 и АГРС-2, а также построена АГРС-3 с подключением к магистральному газопроводу "Сарыарка" по новому отводу протяженностью свыше 71 тыс. км, рассказали в кабмине.

"Наряду с этим продолжится развитие "Зеленого пояса" Астаны, где в прошлом году выделили дополнительные 2 700 гектаров, а также будут приняты меры по благоустройству общественных и дворовых пространств.

Сумма инвестиций на реализацию генплана до 2025 года из всех источников составит 6,3 трлн тенге. Из них частные инвестиции в жилищное строительство - порядка 4,3 трлн тенге, на инфраструктурные проекты - 700 млрд тенге", - заключили в кабмине.

Напомним, еще в апреле прошлого года на совещании с Токаевым аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в скором времени будет принят новый генеральный план столицы до 2035 года.

Касымбек отмечал, что в новом генплане упор будет сделан на "комфортную среду": улицы столицы озеленят 1 млн деревьев, для зданий будет принят единый дизайн-код.

В конце июня он представил сам генплан президенту.

В июле сообщалось, что в новом генплане говорится о возможном резервировании территории для нового аэропорта в Астане. Тогда в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы сообщали, что о строительстве новой воздушной гавани речи пока не идет - рассматривается только необходимость резервирования территории.

А в конце ноября проект генплана вынесли на публичное обсуждение. Длилось оно до 8 декабря.