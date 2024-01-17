Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Утвержден генплан Астаны до 2035 года: на развитие столицы потратят 6,3 трлн тенге

Опубликовано:

Вид на Байтерек
Монумент "Байтерек". Фото: Sergei Bobylev/Contributor/Getty Images

Правительство утвердило генеральный план Астаны до 2035 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьера.

Как сообщается на официальном сайте правительства РК, в генплане, разработанном по поручению Токаева, обозначены шаги по дальнейшему развитию социальной, жилищно-коммунальной, транспортной и энергетической инфраструктуры столицы.

Документ предусматривает меры по опережающему развитию города с учетом динамичного роста населения. Сегодня численность жителей Астаны составляет порядка 1,2 млн человек, но ожидается, что к 2035 году этот показатель достигнет 2,3 млн человек.

Согласно генплану, в Астане построят еще 164 школы, 178 детских садов и 93 учреждения здравоохранения. До 2029 года будет возведено 15 современных дворцов школьников. Все это за счет местного бюджета и частных инвестиций.

Жилищный фонд столицы планируется увеличить до 68,2 млн квадратных метров, а протяженность улично-дорожной сети на 1000 км - до 2,5 тыс. км. Предусматривается развитие альтернативных видов общественного транспорта, а для разгрузки основных магистралей, особенно в районе Есиль, планируется строительство пяти крупных мостов.

С учетом роста водопотребления будет построена насосно-фильтровальная станция №4 на 210 тыс. кубометров в сутки с водоводом от канала Иртыш-Караганда. При этом для технического водоснабжения предусмотрено расширение насосной станции "Тельмана" с выработкой до 160 тыс. кубометров в сутки.

Помимо этого, для тепло- и электроснабжения Астаны планируется построить ТЭЦ-3, четыре новые газовые тепловые станции и расширить ТЭЦ-2, а также ввести в эксплуатацию 14 подстанций 110/10 кВ.

Для решения вопросов газоснабжения будет увеличена мощность действующих автоматизированных газораспределительных станций АГРС-1 и АГРС-2, а также построена АГРС-3 с подключением к магистральному газопроводу "Сарыарка" по новому отводу протяженностью свыше 71 тыс. км, рассказали в кабмине.

"Наряду с этим продолжится развитие "Зеленого пояса" Астаны, где в прошлом году выделили дополнительные 2 700 гектаров, а также будут приняты меры по благоустройству общественных и дворовых пространств.

Сумма инвестиций на реализацию генплана до 2025 года из всех источников составит 6,3 трлн тенге. Из них частные инвестиции в жилищное строительство - порядка 4,3 трлн тенге, на инфраструктурные проекты - 700 млрд тенге", - заключили в кабмине.

Напомним, еще в апреле прошлого года на совещании с Токаевым аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в скором времени будет принят новый генеральный план столицы до 2035 года.

Касымбек отмечал, что в новом генплане упор будет сделан на "комфортную среду": улицы столицы озеленят 1 млн деревьев, для зданий будет принят единый дизайн-код.

В конце июня он представил сам генплан президенту.

В июле сообщалось, что в новом генплане говорится о возможном резервировании территории для нового аэропорта в Астане. Тогда в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы сообщали, что о строительстве новой воздушной гавани речи пока не идет - рассматривается только необходимость резервирования территории.

А в конце ноября проект генплана вынесли на публичное обсуждение. Длилось оно до 8 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2055889-genplan-astany-do-2035-goda-utverdil-kabmin/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.