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Спортинвентарь в обмен на вейпы стали предлагать астанчанам на улице

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Спортсмены предлагают спортинвентарь прохожим
Обмен на спортинвентарь. Фото: t.me/astana_newss

В Астане спортсмены в рамках акции предлагали прохожим обменять вейпы и другие подобные устройства на спортивный инвентарь, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

В Астане проходит акция по противодействию распространения курительных веществ. В ее рамках спортсмены предлагали прохожим обменять электронные сигареты на спортивный инвентарь, говорится в Telegram-канале акимата.

"Сегодня в рамках акции мы предлагаем молодым людям, которые курят вейпы и табачные изделия, обменять вредные вещества на боксерские перчатки, мячи, жгуты. Тем самым мы привлекаем наших столичных жителей к здоровому образу жизни, хорошему отношению к нашему городу и природе", – рассказал глава управления по вопросам молодежной политики Астаны Самат Ибраев.

Ранее в столице уже проходили подобные акции.

Как рассказали в маслихате, собранные в ходе акции электронные устройства будут утилизированы на специализированном заводе.

Напомним, что вчера глава государства подписал закон, запрещающий продажу вейпов.

Отметим, что в июне 2023 года глава государства уже высказывался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи, заявив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

Позже экс-глава Минфина Ерулан Жамаубаев подтвердил план введения полного запрета оборота данных устройств в стране после принятия соответствующего закона.

В январе этого года стало известно, что депутаты мажилиса приняли и направили в сенат закон по вопросам здравоохранения, который касается полного запрета вейпов в Казахстане. Однако в марте сенаторы вернули в мажилис проект закона, внеся некоторые изменения.

Также представители МВД отвечали на вопрос о том, как полицейские будут выявлять нарушителей в случае введения запрета на вейпы в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088218-veypy-na-sportinventar-predlagali-pomenyat-astanchanam-na-ulitse/

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