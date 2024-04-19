Жару до 32 градусов обещают синоптики в Казахстане на выходные

В большинстве областей Казахстана на предстоящих выходных сохранится погода без осадков, в некоторых регионах ожидается до 32 градусов тепла, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным синоптиков, отрог антициклона сохранит погоду без осадков в большинстве областей страны.

В горных районах юга и юго-востока республики, с прохождением атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди с грозами.

В западных и южных областях усилится порывистый ветер с пыльной бурей.

Дневная температура воздуха прогреется на западе и юге до 25-32 тепла, на севере и в центре — до 20-28 тепла, а на востоке страны небольшое повышение — до 17-25 тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода весной и летом в Казахстане. Сообщалось, что в апреле и в мае на большей части территории страны средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°, в мае количество осадков прогнозируется на большей части около климатической нормы.

В июле, в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха, по данным метеорологов, ожидается около нормы, лишь в августе — на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1°.

Позже в "Казгидромете" сообщили, что в мае в Казахстане в некоторых регионах температура воздуха может достигать +40 градусов.

Однако местами ожидается и неустойчивый характер погоды – дождь с грозой и порывистым ветром – вероятны в течение месяца, в отдельные дни – с выпадением града.