Могут ли в Астане случиться заморозки в июне, рассказали синоптики

Глава "Гидрометцентра" Марина Шмидт на брифинге в ведомстве рассказала, стоит ли астанчанам ожидать заморозков в первый летний месяц, передает корреспондент NUR.KZ.

Марина Шмидт сообщила, что в Астане до конца апреля прогнозируется погода без осадков, будет сохраняться высокий температурный фон: 23-28°.

"Затем температура немного понизится. 23-24 апреля мы ждем понижения температуры, вплоть до заморозков в ночные часы.

В дневные часы погода будет в пределах 15-20 °. В мае в Астане ожидается температура на два градуса выше климатической нормы. В начале первой декады мая возможны заморозки до 0-5 °. В дневные часы температура будет повышаться до 22-32 °. Вторая декада месяца также ожидается теплая. При этом волны тепла и холода будут чередоваться в течение месяца", - добавила она.

При этом она отметила, что в прошлом году снежные коллапсы в столице наблюдались 14-16 апреля.

"В этом году такого коллапса не будет. Мы ждем выпадения осадков преимущественно в виде дождя. Но однозначно сказать, что снега не будет, нельзя.

В мае в северных регионах осадки в ночные часы могут переходить в снег. Если возвращаться к историческим климатическим данным, в Астане до 11 июня могут наблюдаться поздние заморозки. Не исключены осадки (в виде снега - ред.)", - резюмировала спикер.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в большинстве областей Казахстана на предстоящих выходных сохранится погода без осадков, в некоторых регионах ожидается до 32°.

Также в "Казгидмете" поделились информацией, какой будет погода весной и летом в Казахстане.

Сообщалось, что в апреле и в мае на большей части территории страны средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°, в мае количество осадков прогнозируется на большей части около климатической нормы.

В июле, в августе в Казахстане средняя за месяц температура воздуха, по данным метеорологов, ожидается около нормы, лишь в августе — на юге и юго-востоке страны выше нормы на 1°.

Позже в "Казгидромете" сообщили, что в мае в Казахстане в некоторых регионах температура воздуха может достигать +40 градусов.

Однако местами ожидается и неустойчивый характер погоды – дождь с грозой и порывистым ветром – вероятны в течение месяца, в отдельные дни – с выпадением града.