Дождь и до 24 градусов тепла ожидаются в мегаполисах Казахстана в пятницу
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 19 апреля - лишь в одном мегаполисе обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра – 4,3 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,2 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087429-dozhd-i-do-24-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnitsu/