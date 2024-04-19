Дождь и до 24 градусов тепла ожидаются в мегаполисах Казахстана в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 19 апреля - лишь в одном мегаполисе обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра – 4,3 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,2 м/с.