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Проспект в Астане подтопило из-за разлива талой воды на полигоне (видео)

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Проспект Улы Дала в Астане
Проспект Улы Дала в Астане. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Снег на полигоне для его вывоза начал таять в Астане. Из-за этого произошел разлив талой воды и дорогу по проспекту Улы Дала подтопило, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Астане из-за обильного таяния снега на полигоне для вывоза снега происходит поступление и разлив талой воды на дорожное полотно по проспекте Улы Дала, сообщается в Telegram-канале МЧС.

На месте задействованы силы ДЧС и местные исполнительные органы.

Отметим, что сегодня в Астане ожидается погода без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра – 4,3 м/с.

Напомним, в конце марта в Астане затопило проспект Туран. В акимате объяснили, почему это произошло.

Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали, грозит ли Астане подтопление – в ведомстве заявили, что таких рисков нет. Тем не менее оперативный штаб ведет мониторинг за паводковой обстановкой в Астане, Косшы и села Тайтобе с учетом прогнозирования по данным водосбросов с водохранилищ.

Позже границы поселка Жибек Жолы близ Астаны решили укрепить из-за угрозы подтопления.

Недавно сообщалось, что уровень воды поднялся в реке Есиль в столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087468-prospekt-v-astane-podtopilo-iz-za-razliva-taloy-vody-na-poligone/

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