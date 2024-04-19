Выпь перепугала жителей многоэтажки в Актобе (видео)

Птицу, которая обычно избегает человека, нашли во дворе одной из многоэтажек. Она была дико перепугана и забилась в угол, передает сайт телеканала КТК.

Как птица оказалась во дворе многоэтажки, точно неизвестно. Вероятно, она заблудилась после паводков. Обычно выпи обитают у водоемов и держатся далеко от людей. Видимо, поэтому найденыш вел себя агрессивно и даже пытался укусить особо любопытных.

Сейчас пернатый на станции юных натуралистов. Как долго он там пробудет, пока не ясно. Специалистам нужно еще понаблюдать за необычным питомцем.

"Предполагаем, что выпь заблудилась. Обычно эти птицы обитают на реках. Сейчас она под наблюдением. Позже будем решать – выпускать ее на волю или оставить здесь", - рассказала заместитель директора станции юных натуралистов Актобе Дидара Кенжегарина.

Источник: КТК