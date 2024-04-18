Дети отравились запахом краски: известны новые подробности о ситуации в Талгарской школе

Ранее стало известно об отравлении пяти учащихся из-за запаха краски в школе Талгара в Алматинской области. Инцидент прокомментировали в районном отделе образования, передает NUR.KZ.

Недавно в Алматинской области пятеро учеников попали в больницу из-за отравления запахом краски. Родители считают виновным директора, затеявшего ремонт посреди учебного года. На свое состояние дети начали жаловаться прямо посреди уроков.

В итоге, по данным областного управления здравоохранения, в местную поликлинику обратились школьники с жалобами на тошноту, головную боль и головокружение.

В Отделе образования по Талгарскому району сегодня дали разъяснение по ситуации – там заявили, что "информация о пятерых детях, пострадавших от запаха краски, не подтверждена".

"16 апреля в 16:20 ученик 7 класса на втором уроке пожаловался на свое самочувствие.

Врачи врачебно-амбулаторного пункта оказали первую помощь и вместе с мамой ученика направили в детскую областную больницу села Отеген батыр, Илийского района. Врачи, осмотрев ученика и взяв анализы, диагностировали ОРВИ. В больнице факт отравления ученика не подтвердили. Вместе с тем информация о пятерых детях, пострадавших от запаха краски, не подтверждена", – отметили в районном управлении.

Также был прокомментирован факт покраски кабинетов.

"12 апреля в школе №15 села Жалгамыс после окончания уроков были покрашены стены, пол и парты в одном из кабинетов. А также полы приемного кабинета и кабинета директора. Покраска кабинетов школ осуществлялась на спонсорские средства. Ежегодный текущий ремонт школы производится после окончания учебного года.

В этой связи за несоблюдение правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" а именно по пункту 57 приказа министра здравоохранения РК директору школы вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора согласно Трудовому кодексу РК.

Вопрос находится на строгом контроле отдела образования", – гласит комментарий.

Ранее почти похожая ситуация произошла в феврале в Туркестанской области – здесь произошло массовое отравление школьников и учителей. В прокуратуре сообщали, что начали проверку.

При этом позже в Министерстве просвещения заявили, что отравления не было, а дети "почувствовали дискомфорт" из-за запаха краски. Однако позже директора школы отстранили от работы, а по факту отравления отравления учащихся и учителей школы было начато досудебное расследование по части 1 статьи 304 УК РК, то есть несоблюдение гигиенических санитарных правил, повлекшее массовое отравление.