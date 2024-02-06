Минпросвет опроверг информацию об отравлении школьников на юге Казахстана

В Минпросвещения прокомментировали факт массового отравления учителей и учеников школы в Сарыагашском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Информация о массовом пищевом отравлении в Сарыагашском районе Туркестанской области не соответствует действительности.

По данным Управления образования, в понедельник утром дети почувствовали дискомфорт из-за запаха краски. Была вызвана скорая помощь. Дети пробыли в больнице около часа, после чего их отпустили домой. В настоящее время школьники продолжают обучение в онлайн-формате", - говорится в сообщении Комитета по охране прав детей Министерства просвещения.

Представители комитета призвали воздерживаться от распространения недостоверной информации. В настоящее время, по их данным, создана рабочая комиссия по изучению данной ситуации.

Тем временем, по информации областного управления образования, в районном отделе полиции зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Сарыагашском районе Туркестанской области произошло массовое отравление. Распространялась информация о том, что 29 школьников и 10 учителей были госпитализированы, а школу якобы взяли под особый контроль.

Добавим, что согласно статье 304 УК РК, нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового", - говорится в тексте Уголовного кодекса.