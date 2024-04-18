Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жалобы на запах краски: озвучены новые подробности инцидента в школе Талгара

Опубликовано:

Мальчик стоит с портфелем рядом с ребятами
Школьник. Иллюстративное фото: Drazen Zigic/Getty Images

Ранее стало известно об отравлении пяти учащихся из-за запаха краски в школе Талгара в Алматинской области. Инцидент прокомментировали в районном отделе образования, передает NUR.KZ.

Недавно стало известно, что пятерых учеников школы в Алматинской области увезли на "скорой" в больницу. Предполагалось, что причиной их недомогания стало отравление запахом краски. Родители посчитали виновным директора, затеявшего ремонт посреди учебного года. На свое состояние дети начали жаловаться прямо посреди уроков.

В итоге, по данным областного управления здравоохранения, в местную поликлинику обратились школьники с жалобами на тошноту, головную боль и головокружение.

В отделе образования по Талгарскому району сегодня дали разъяснение по ситуации – там заявили, что "информация о пятерых детях, пострадавших от запаха краски, не подтверждена".

"16 апреля в 16:20 ученик 7 класса на втором уроке пожаловался на свое самочувствие.

Врачи врачебно-амбулаторного пункта оказали первую помощь и вместе с мамой ученика направили в детскую областную больницу села Отеген батыр, Илийского района. Врачи, осмотрев ученика и взяв анализы, диагностировали ОРВИ. В больнице факт отравления ученика не подтвердили. Вместе с тем информация о пятерых детях, пострадавших от запаха краски, не подтверждена", – отметили в районном управлении.

Также был прокомментирован факт покраски кабинетов.

"12 апреля в школе №15 села Жалгамыс после окончания уроков были покрашены стены, пол и парты в одном из кабинетов. А также полы приемного кабинета и кабинета директора. Покраска кабинетов школ осуществлялась на спонсорские средства. Ежегодный текущий ремонт школы производится после окончания учебного года.

В связи с этим за несоблюдение правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" а именно по пункту 57 приказа министра здравоохранения РК директору школы вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора согласно Трудовому кодексу РК.

Вопрос находится на строгом контроле отдела образования", – гласит комментарий.

Ранее почти похожая ситуация произошла в феврале в Туркестанской области – здесь произошло массовое отравление школьников и учителей. В прокуратуре сообщали, что начали проверку.

При этом позже в Министерстве просвещения заявили, что отравления не было, а дети "почувствовали дискомфорт" из-за запаха краски. Однако позже директора школы отстранили от работы, а по факту отравления учащихся и учителей школы было начато досудебное расследование по части 1 статьи 304 УК РК, то есть несоблюдение гигиенических санитарных правил, повлекшее массовое отравление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2087324-deti-otravilis-zapahom-kraski-izvestny-novye-podrobnosti-o-situatsii-v-talgarskoy-shkole/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.