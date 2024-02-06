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Дети и учителя массово отравились в школе в Туркестанской области

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Машина скорой помощи едет на вызов
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Сарыагашском районе Туркестанской области произошло массовое отравление - 29 школьников и 10 учителей были госпитализированы. Школу взяли под особый контроль, передает Otyrar.kz.

По данным телеканала, дети и взрослые были доставлены в больницу машинами скорой помощи.

После произошедшего учебное заведение посетил глава управления образования области.

"В понедельник ученики и учителя почувствовали недомогание. Школьная медсестра вызвала скорую помощь. По итогу 29 детей и 10 учителей увезли в больницу.

После того как состояние учителей и школьников стабилизировалось, их отправили домой. Сейчас двое учителей находятся под присмотром врачей в больнице. За всеми ведется строгое наблюдение", — сообщил руководитель Управления образования Туркестанской области.

Чем именно отравились школьники и педагоги, не уточняется, однако в соцсетях появилась информация, что в школе делали ремонт, поэтому люди могли отравиться запахом краски.

Сейчас учеников перевели на дистанционное обучение на 3 дня после инцидента.

Районная прокуратура уже начала проверку. Сообщается, что в отношении директора школы и его заместителей будут приняты соответствующие меры.

При этом, как пишет издание, ранее в соцсетях распространилось видео, как в этой же школе учащиеся моют окна на втором и третьем этажах, а учителя красят внутреннюю часть школы.

Как заявил главный педагог области, школу взяли под особый контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2059281-deti-i-uchitelya-massovo-otravilis-v-shkole-v-turkestanskoy-oblasti/

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