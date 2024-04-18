Дети отравились запахом краски в школе в Алматинской области

В Алматинской области пятеро учеников попали в больницу из-за отравления запахом краски. Родители считают виновным директора, затеявшего ремонт посреди учебного года, передает телеканал "Алматы".

На свое состояние дети начали жаловаться прямо посреди уроков. В итоге их увезли на скорой в больницу.

Родители говорят, что о покраске кабинетов их никто не предупредил. Школьники несколько часов сидели в кабинетах с токсичным запахом. Отмечается, что запах был настолько сильным, что ощущался даже в спортзале школы, где, надышавшись химикатами, отравился семиклассник.

Недавно назначенный директор обвинения в свой адрес отрицает. Единственной ошибкой она признает то, что не сообщила родителям.

По ее словам, она хотела скорее провести ремонт, а кабинет должен был быстро проветриться в прохладную погоду.

"Кабинет, в котором учились школьники нулевых классов был очень грязным. Я хотела лишь одного, чтобы детям было удобно, и они сидели в чистом кабинете. Покрасили в пятницу, а детей запустили лишь вчера. Покрасили за счёт средств спонсоров. И мой минус в том, что я не сообщила об этом родителям", - сказала директор общеобразовательной школы № 15 села Жалкамыс Гульназ Алигожаева.

По данным областного Управления здравоохранения в местную поликлинику обратились 5 школьников с жалобами на тошноту, головную боль и головокружение.

"После прохождения медицинского обследования трое школьников были отправлены домой. А двое были доставлены в приёмное отделение Талгарской районной больницы в связи с ухудшением их состояния. Ребенок 2010 года рождения прошел дополнительное обследование в областной детской клинической больнице и был направлен на амбулаторное лечение по месту жительства", - рассказала руководитель пресс-службы Управления здравоохранения Алматинской области Ляйлим Аубакирова.

Тем временем, в районном отделе образования уже провели внутреннее расследование. По их словам, в отношении директора примут необходимые меры.

"Сейчас проводим внутреннее расследование. В том числе узнаем откуда были взяты средства. Взяли у директора объяснительную, провели собрание с учителями, позвали автора, записавшего видео. Направим это всё руководителю отдела образования и примем необходимые меры согласно Трудовому кодексу", - сообщил методист талгарского районного отдела образования Нурлан Укубасов.