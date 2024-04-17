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Новый вид штрафа для водителей хотят ввести в Казахстане

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Девушка держит за ручку машины
Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса сегодня разъяснил норму об усилении ответственности за превышение скорости, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности". Его депутаты мажилиса приняли сегодня в первом чтении.

"Про превышение скорости – это не коснется законопослушных граждан – те нормы, которые касаются превышения на 10, 20, 30 или 40 км в час, остаются. Есть норма, ужесточающая ответственность за грубое превышение скоростного режима: условно, до 60 и свыше 60 км в час. То есть, получается, эта та категория граждан – и их немного, кстати, – которая, допустим, при скорости 60 км в час разрешенной в городе движутся со скоростью 120 и более", – заявил замглавы МВД Игорь Лепеха.

По его словам, это касается тех, "кто грубо и демонстративно нарушает правила ПДД".

"По санкциям пока обсуждаем, в рабочей группе изучается. Я считаю, что это как раз тот случай, когда норма должна работать жестко", – указал он.

Наряду с этим, сегодня стало известно об исключении одного из штрафов для водителей в Казахстане – соответствующий проект закона об изменениях в КоАП приняли в мажилисе в первом чтении.

Кроме того, в законопроекте по КоАП есть и другие изменения. Так, предлагается применять общественные работы по девяти статьям, среди которых – мелкое хулиганство (статья 434), распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440) и др.

Другое нововведение касается нарушителей ПДД без водительских прав – они не смогут получить их в течение 7 лет. Наряду с этим в Казахстане хотят внедрить новые требования для водителей мопедов.

Помимо этого сегодня мажилис принял закон "О масс-медиа", направленный на совершенствование законодательства в сфере масс-медиа с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086463-novyy-vid-shtrafa-dlya-voditeley-hotyat-vvesti-v-kazahstane/

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