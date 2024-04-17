Казахстанцев могут заставить подметать улицы за мелкое хулиганство

Депутаты мажилиса приняли в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях", передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минюста Азамат Ескараев сообщил, что поправки законопроекта регламентируют новый вид административного взыскания в виде привлечения к общественным работам, а также определяют механизм его исполнения.

"Статья 24 Конституции допускает использование принудительного труда только на основании судебного акта о признании гражданина виновным в совершении уголовного или административного правонарушения, либо в условиях чрезвычайного или военного положения.

В настоящее время применение наказания в виде общественных работ существует в рамках уголовного законодательства. Так, согласно статье 43 Уголовного кодекса, осужденный может участвовать в бесплатных общественно полезных работах, которые не требуют определенной квалификации", - сообщил он.

При этом по словам главы Минюста, согласно части 7 статьи 24 Уголовно-исполнительного кодекса, наказание в виде привлечения к общественным работам исполняется службой пробации по месту жительства осужденного.

"Таким образом, в настоящее время служба пробации совместно с местными исполнительными органами уже реализует данный вид наказания в рамках уголовных правонарушений.

В свою очередь, проектом закона предлагается применить аналогичный механизм реализации административного взыскания в виде привлечения к общественным работам, при этом его исполнение предлагается закрепить за акиматами.

Применение общественных работ в рамках дел об административных правонарушениях возможно по целому ряду составов, с учетом сопоставимости административного взыскания с характером и степенью общественной опасности административного правонарушения, его последствий, личностных особенностей виновного", - указал министр.

Так, проектом закона предлагается применять общественные работы по девяти статьям. В их число входят:

мелкое хулиганство (статья 434);

распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440);

приставание в общественных местах (статья 449).

Напомним, в феврале павлодарца, оскорбившего коллегу, судом приговорили к 25 часам общественных работ. Его обязали подметать городские улицы, поскольку унижение части и достоинства другого лица является уголовным правонарушением.

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Кроме того, сегодня стало известно, что мажилис рассмотрел поправки, согласно которым казахстанцы, нарушившие ПДД и не имеющие водительских удостоверений, могут быть ограничены в праве получения данного документа на 7 лет.

Депутаты мажилиса также приняли в работу проект закона, которым предусматривается декриминализация ряда экономических правонарушений.

А 15 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие в Казахстане. Подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.