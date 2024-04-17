Закон "О масс-медиа" принял мажилис: что изменится для казахстанцев

Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании палаты одобрили во втором чтении проект закона "О масс-медиа". Документ направили на рассмотрение сената, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Жанарбек Ашимжанов сообщил, что законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере масс-медиа с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

Также законопроектом, по его словам, предусмотрено повышение статуса журналистов, укрепление прав и пересмотр обязанностей журналистов, а также создание условий по расширению привилегий журналистов.

Депутатами внесены поправки, направленные на исключение понятий "пресс-карта", "массовая информация", "религиозная телепрограмма", "Национальный доклад о соблюдении прав и свобод журналистов", "свидетельство о постановке на учет теле-, радиоканала".

При этом внесены понятия "особый статус журналиста" и "упрощенный порядок аккредитации", уточнены понятия "аккредитация журналистов (представителей средств массовой информации)" и "мониторинг масс-медиа", а также закреплены компетенции по осуществлению мониторинга масс-медиа.

"Также внесена поправка по объединению сетевых изданий и информационных агентств в единое понятие "интернет-издание", которые будут являться одним из видов СМИ. Уточнены основные задачи деятельности масс-медиа", – сказал мажилисмен.

Документом также дополнена компетенция правительства по разработке основных направлений государственной информационной политики и организации их реализации. Акиматы при этом наделены дополнительной компетенцией по обеспечению и контролю трансляции продукции государственных теле-, радиоканалов в общественном транспорте.

"Предусматривается также увеличение требования по распространению теле-, радиопрограмм на государственном языке и объему отечественного контента с 2025 года – 55%, с 2027 года – на 60% от общего объема теле-, радиопрограмм;

сокращение ретрансляции теле-, радиопрограмм иностранных теле-, радиоканалов в еженедельном объеме вещания отечественных теле-, радиоканалов с двадцати до десяти процентов;

сокращение срока исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ в связи с нарушением прав, с 3 лет до 1 года со дня опубликования таких сведений в СМИ", – указал депутат.

Сопутствующими поправками вносятся изменения в Закон "О связи" в части передачи радиочастот среди государственных организаций без проведения конкурса. Также законопроектом вносятся редакционные изменения в связи с введением нового термина "масс-медиа".

Законопроектом также предлагалось внесение изменений и дополнений в Уголовный, Предпринимательский кодексы и 12 законов Республики Казахстан.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на:

уточнение видов деятельности, подлежащих лицензированию;

исключение поправок в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях в целях соблюдения части 2-1 статьи 1 Кодекса;

дополнение Закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" нормой о соблюдении телеканалами требования о возрастной маркировке транслируемого контента.

Также внесены поправки в Уголовно-процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы, законы "О правах ребенка в Республике Казахстан", "О рынке ценных бумаг", "О рекламе", "О противодействии экстремизму", "Об образовании", "О физической культуре и спорте", "О государственной молодежной политике", "О правовых актах", "О почте", "Об ответственном обращении с животными" в связи с введением новых терминов "масс-медиа" и "онлайн-платформа".

Напомним, проект закона "О масс-медиа" был опубликован 2 февраля 2023 года на портале "Открытые НПА". Его публичное обсуждение завершилось 22 февраля, а онлайн-обсуждение – 3 марта.

Отмечалось, что законопроект регулирует общественные отношения в области СМИ, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией РК.

В октябре прошлого года министр культуры и информации Аида Балаева признавала, что проект закона "О масс-медиа" вызывает большую озабоченность у журналистов.

"Разработка закона стала необходимой, потому что закон "О СМИ" 1999 года морально устарел. За более чем 20 лет инфополе полностью изменилось, в закон вносили десятки поправок, но в итоге назрел вопрос разработки нового законопроекта", – говорила она.

При этом позже, в ходе рассмотрения законопроекта депутат Ринат Заитов раскритиковал некоторые популярные среди казахстанской молодежи телепередачи и предложил прекратить трансляцию передач о трансгендерах в Казахстане.

Однако, как сегодня сообщил вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков в закон "О масс-медиа" не вошла норма о запрете пропаганды ЛГБТ.