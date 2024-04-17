Избиение женщины в Алматы: видео с извинениями задержанного прокомментировали в МВД

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса сегодня прокомментировал резонансный случай избиения бывшим мужем своей супруги в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы МВД Игорь Лепеха сообщил, что мужчина задержан.

"25 суток ареста, арестован", – заявил он.

При этом он подчеркнул, что видео с извинениями задержанный записал до своего задержания. Журналисты поинтересовались, будет ли видео о том, как он в наказание подметает улицы.

"К сожалению, пока не будет, потому что общественные работы мы пока только обсуждаем. (А если бы он совершил это деяние после вступления в силу закона о защите женщин – прим. ред.), он бы был привлечен к уголовной ответственности и тогда бы мел и все остальное", – отметил вице-министр.

Напомним, что ранее в социальных сетях было опубликовано видео с жестоким избиением женщины в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции города. Позже этот мужчина записал видеообращение, где попытался оправдать свои действия.

Отметим, что в марте в МВД сообщали, что перестанут публиковать ролики с извинениями казахстанцев.

Сегодня стало известно, что провинившихся по девяти статьям КоАП, включая мелкое хулиганство или приставание в общественных местах, могут заставить заниматься общественными работами.

Еще напомним, что на днях президент Касым-Жомарт Токаев подписал два закона: