"Это всех раздражает": МВД перестанет публиковать ролики с извинениями казахстанцев

На встрече с журналистами в МВД заявили, что хотят отказаться от практики публикации роликов, на которых извиняются правонарушители, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, в ведомстве пришли к выводу, что ролики с публичными извинениями только раздражают казахстанцев.

"Публичные извинения всех раздражают, мы знаем это. Мы полностью отказываемся от такой практики, не будет такого. Гражданам кажется, что мы таким образом будто уводим нарушителя от ответственности", – пояснил Алекешев.

Вместо "извиняющихся" видео в МВД предлагают публиковать ролики с "неотвратимостью наказания" – показывать, как нарушитель выполняет общественные работы и так далее, особенно, если это известная личность.

"Таким образом мы будем показывать людям, что все равны перед законом", – добавили в МВД.

Напомним, в 2022 году официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек рассказала NUR.KZ, что нарушителей не заставляют записывать видео с извинениями – данная мера не является обязательной, она добровольная.

"Нарушителю могут только предложить обратиться к населению, чтобы объясниться за проступок и снизить уровень общественной критики в свой адрес. При этом они сами решают, дать согласие или отказаться от извинений", – пояснила она.

При этом в вопросах получения наказания за свои действия или бездействие извинения на камеру не избавляют от законных последствий.

Также напомним, что в сентябре прошлого года попавшему в скандал певцу Торегали Тореали вынесли приговор в Алматы – его привлекли к общественным работам за инцидент с полицейскими в июне 2023 года. И уже в октябре артист опубликовал видеоролик, на котором убирает городские улицы.