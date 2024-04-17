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О запрете ЛГБТ-пропаганды в рамках нового закона высказались в Минкультуры

Опубликовано:

Парень держит в руках телефон
Телефон. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков в кулуарах мажилиса высказался о норме закона, содержащей запрет пропаганды ЛГБТ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков заявил, что норма о запрете ЛГБТ-пропаганды не вошла в законопроект "О масс медиа".

"Я не знаю, это же инициатива депутатов. В окончательном законопроекте, за который сейчас уважаемые депутаты проголосовали, этой нормы нет", – заявил он.

Отметим, сегодня депутаты мажилиса одобрили во втором чтении проект закона "О масс-медиа".

Сообщается, что он направлен на совершенствование законодательства в сфере масс-медиа с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

Также на пленарном заседании палаты мажилисмены приняли в работу проект закона "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам масс-медиа".

Ранее казахстанский Медиа Альянс выступил с заявлением касательно резонанса, который вызвали предлагаемые поправки в закон о масс-медиа.

Напомним, в феврале в Казахстане заблокировали сайт для представителей ЛГБТ из-за нарушений законодательства.

В апреле 2023 года депутат мажилиса Ардак Назаров на пленарном заседании палаты высказался о "распространении ЛГБТ-идеологии в Казахстане". По его словам, за распространением этой информации "стоят международные организации Запада".

При этом в декабре 2022 года закон о запрете ЛГБТ-пропаганды был принят в соседней России. Согласно закону, фильмы, в которых власти России увидят пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или педофилии, не смогут получить прокатное удостоверение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086409-o-zaprete-lgbt-propagandy-v-ramkah-novogo-zakona-vyskazalis-v-minkultury/

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