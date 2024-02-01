Казахстанский Медиа Альянс выступил с заявлением об изменениях в законе о масс-медиа

Казахстанский Медиа Альянс выступил с заявлением касательно резонанса, который вызвали предлагаемые поправки в закон о масс-медиа, передает NUR.KZ.

"В последнее время в Казахстане высказываются различные мнения относительно законодательного регулирования деятельности и аккредитации представителей иностранных СМИ, наблюдается попытка создать на эту тему общественный резонанс", - отметили в альянсе.

Отмечается, что для беспокойства представителей СМИ и общественности нет никаких оснований.

По информации Казахстанского Медиа Альянса, мировой опыт показывает, что деятельность иностранных СМИ должна осуществляться в соответствии с местным законодательством той или иной страны.

Это естественная процедура по обеспечению информационной безопасности любого государства, подчеркнули в объединении.

"Отметим, в настоящее время в Казахстане аккредитованы 39 иностранных СМИ из 15 государств, при этом в стране работают 160 их представителей, что само по себе говорит об отсутствии ограничений на работу иностранных СМИ", - уточнили в альянсе.

Подчеркивается, что на текущий момент в Казахстане для регистрации иностранных СМИ используется только уведомительный механизм.

При этом нередко иностранными журналистами нарушается законодательство Казахстана, добавили представители альянса.

"В таких случаях, согласно мировому опыту, существует даже механизм отзыва аккредитации, если представители иностранных СМИ нарушают местное законодательство. Например, в США и Турции помимо отзыва аккредитации вводится запрет на продолжение журналистской деятельности в этих странах. Каждая страна своими законами определяет правила регулирования деятельности представителей иностранных средств массовой информации", - говорится в заявлении.

Объединение подчеркивает, что регистрация представителей иностранных СМИ для ведения деятельности в другой стране - широко распространенная мировая практика.

В развитых странах мира, таких как США, Германия, Великобритания, Сингапур и Малайзия, аккредитация представителей иностранных СМИ уже давно регламентирована на законодательном уровне, при этом в каждой стране существуют строгие требования и правила.

"Аккредитация и правовое регулирование деятельности представителей иностранных СМИ в Казахстане является естественной необходимостью, которая осуществляется в соответствии с мировой практикой. Казахстанский Медиа Альянс считает, что поиск в этой ситуации негативного подтекста или же повода для ограничения работы иностранных СМИ показывает незнание мирового опыта", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее казахстанский политолог Уразгали Сельтеев высказался о резонансе, который вызвали предлагаемые поправки. Он считает, что в предлагаемом механизме нет ничего нового или противоречащего отечественной и мировой практике - вопросы аккредитации в Казахстане зарубежных журналистов и СМИ вызвали неоправданно громкий и искусственный ажиотаж.