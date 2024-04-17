Декриминализировать ряд экономических преступлений хотят в Казахстане

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу проект закона, которым предусматривается декриминализация ряда экономических правонарушений, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Снежанна Имашева сообщила, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" с сопутствующими поправками разработан во исполнение послания главы государства от 1 сентября 2023 года.

"В проектах предусмотрен механизм, определяющий пределы норм освобождения экономических правонарушений от преступного характера и привлечения предпринимателей к уголовной ответственности по преступлениям, связанным с налогами. Предусмотрена декриминализация ряда норм Уголовного кодекса РК", - сообщила она.

Позже она пояснила, что в целях исключения вовлечения бизнес-сообщества в орбиту уголовного преследования законопроектом предлагается декриминализировать:

статью 219 УК (Незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита);

статью 241 УК (Нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), с перенесением в часть шестую статьи 239 КоАП;

статью 234 УК (Экономическая контрабанда), с перенесением в статью 551 КоАП;

статью 236 УК (Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин).

В справочной информации сказано, что поднимаются пороги наступления уголовной ответственности до особо крупного размера: по статье 234 УК РК, порог повышается с 10 000 до 20 000 МРП (с 36,9 млн тенге до 73,8 млн тенге), по статье 236 УК - с 5 000 до 10 000 МРП (с 18,4 млн до 36,9 млн тенге).

Отмечается, что законопроект направлен на защиту прав граждан и бизнес-сообщества в уголовном процессе с учетом практики их применения, требований международных стандартов, рекомендаций ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), а также статистических данных по регистрируемым уголовным делам и количеству дел, направленных в суд.

Напомним, в сентябрьском послании народу Казахстана Токаев заявил, что следует положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами.

"Как мне сообщают, такая практика, несмотря на запреты, все еще продолжается. Допускаю, что такие сведения иногда распространяются намеренно и могут вовсе быть ложными. Однако в любом случае эту проблему нельзя упускать из виду", – говорил тогда президент.

Тогда же он заявил о необходимости декриминализации некоторых экономических проступков именно в отношении предпринимателей. По налоговым преступлениям следует, по его словам, внедрить справедливый механизм определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности.

Позже на встрече с предпринимателями президент заявлял, что ему продолжают поступать жалобы бизнеса на действия силового блока. Он поручил Генпрокуратуре и Администрации президента заняться этим вопросом.