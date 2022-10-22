За какие нарушения автомобилистов могут заставить подметать улицы в Казахстане

Дворник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вопрос наказания нарушителей правил дорожного движения (ПДД) обычно сводится к предупреждениям и денежным штрафам. Однако в будущем автовладельцам может грозить и уборка улиц. О том, какие правила может охватить эта мера, рассказал портал Kolesa.kz.

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании правительства в октябре сообщил о некоторых нововведениях, планируемых в сфере административных мер наказания за правонарушения.

Например, он предложил привлекать дебоширов к уборке улиц в Казахстане.

Как считают в Kolesa.kz, подобные меры могут затронуть и автовладельцев.

Что заменят общественными работами

Как отмечают в источнике, в Минюсте предлагают рассмотреть замену общественными работами не только денежные взыскания.

"Нами предложено заменить предупреждение на общественные работы. Это касается не только бытового насилия, но и административных нарушений в целом", — приводятся слова министра внутренних дел.

При этом указывается опыт Кыргызской Республики, в которой к подметанию улиц могут привлечь за нарушения "против порядка управления в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации автомототранспорта и электротранспорта".

То есть, исходя из официальных высказываний, в Kolesa.kz считают, что автовладельцев в Казахстане тоже могут начать отправлять на уборку улиц за нарушение ПДД.

Автомобиль. Иллюстративное фото: freepik.com

Какие нарушения могут привести к общественным работам

В источнике отмечают, что поправки в Административный кодекс (КоАП) пока еще не представлены.

Однако, учитывая, что общественные работы могут заменить предупреждения, можно спрогнозировать нарушения, которые эти меры могут затронуть. Например, в их числе приводятся правила, связанные с:

управлением авто с превышением норм выхлопа;

выездом на занятый перекресток;

выключенными днем фарами;

управлением авто без документов.

Также в этом списке могут оказаться прочие нарушения правил, которые конкретно не перечислены в КоАП, но имеют меру наказания в виде предупреждения, согласно статье 620 кодекса.

Например, это могут быть нарушения в виде неиспользования "аварийки", когда это предписано ПДД, сквозное движение в жилых зонах и так далее.

Другими словами, списка определенных нарушений, за которые вместо предупреждения могут назначить общественные работы, пока нет. Также не было прямо сказано, что это затронет и автомобилистов.

Однако, согласно предположению специалистов источника, такие меры могут быть приняты в Казахстане с новыми поправками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1993768-za-kakie-narusheniya-avtomobilistov-mogut-zastavit-podmetat-ulitsy-v-kazahstane/