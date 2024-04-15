В Казахстане ужесточили наказание за бытовое насилие: в ООН сделали заявление

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие - на это отреагировали в ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В ООН выразили признательность Казахстану за принятие закона, защищающего жертв домашнего насилия.

Новый закон, по словам Микаэлы Фриберг-Стори, "знаменует собой значительный шаг на пути к искоренению всех форм гендерного насилия. Это законодательное решение подчеркивает приверженность Казахстана соблюдению прав человека, особенно защите женщин, детей и уязвимых групп населения от бытового насилия".

Постоянный координатор ООН отметила, что, введя уголовную ответственность за бытовое насилие, Казахстан дает понять, что такое поведение неприемлемо, а виновные будут привлечены к ответственности по закону.

"Этот важнейший шаг не только способствует гендерному равенству, но и гарантирует, что лица, пережившие бытовое насилие, получат доступ к правосудию и службам поддержки, чтобы восстановить свою жизнь", – сказала она.

По ее словам, ООН готова поддержать Казахстан в его усилиях по искоренению гендерного насилия и продвижению культуры уважения, равенства и достоинства для всех своих граждан.

Поручения по ужесточению наказаний за насилие в отношение женщин и детей были озвучены главой государства в посланиях народу Казахстана от 16 марта 2022 года и 1 сентября 2023 года.

"Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью. В заседаниях палат парламента принимали участие представители неправительственных организаций, Национального курултая при президенте, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, Национального центра по правам человека и уполномоченный по правам ребенка", — уточнили сегодня в пресс-службе Акорды.

Подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних: