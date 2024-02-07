Мужчину, оскорбившего коллегу, отправили подметать улицы Павлодара

Павлодарца, оскорбившего коллегу, судом приговорили к 25 часам общественных работ. Его обязали подметать городские улицы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС Павлодарской области.

Мужчина работал в одном из павлодарских ТОО механиком. Из-за поломки оборудования на рабочем месте возник спор, и он не смог сдержать эмоций. Павлодарец оскорбил заведующую производством.

Впоследствии женщина, заручившись показаниями свидетелей, обратилась в суд с частной жалобой.

"В открытом судебном заседании мужчина вину признал, попросил прощения у коллеги. Приговором суда №2 города Павлодар он осужден по части 1 статьи 131 УК РК к 25 часам общественных работ. Согласно действующему законодательству, ежедневно он отрабатывает по четыре часа", - сообщили в ДУИС Павлодарской области.

Отмечается, что с осужденным каждый день проводят беседы, чтобы в будущем агрессивное поведение не повторилось.

Также мужчина обязан выплатить почти 20 тысячи тенге в пользу оскорбленной коллеги.

Отметим, что по ч.1 ст.131 УК РК оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, наказывается штрафом в размере до 100 МРП (369 200 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов.

Ранее сообщалось, что в Актобе на скамье подсудимых оказалась директор дворца школьников. Женщину осудили за плевок в соседа по дому, который и обратился в суд с заявлением. Ее признали виновной в оскорблении и приговорили к штрафу в 69 тысяч тенге. Также женщину обязали возместить потерпевшему моральный ущерб.

А житель Шымкента за оскорбление супруги попал под арест на 10 суток. За такое правонарушение его привлекли к ответственности уже второй раз в течение года. В суде мужчина пояснил, что совершил противоречащее закону деяние в ходе ссоры, и сожалеет о том, что оскорбил жену и нарушил покой семьи.