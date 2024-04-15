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Бывшая жена Бишимбаева ответила на его неожиданные обвинения

Опубликовано:

Назым Кахарман
Назым Кахарман. Кадр из видео: instagram.com/nazymkakharman

Назым Кахарман, бывшая жена экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого судят за убийство Салтанат Нукеновой, высказалась о его показаниях в суде и ответила на обвинения в угоне автомобиля, передает NUR.KZ.

Сегодня в ходе очередного судебного заседания Бишимбаев отвечая на вопросы адвокатов, заявил, что Байжанов, который тоже находится на скамье подсудимых, его якобы шантажирует и якобы помог его бывшей жене Назым Кахарман угнать автомобиль.

"Салтанат я предоставил авто, на котором она ездила. Когда мы расстались, я попросил Байжанова перегнать машину в Алматы. Автомобиль был угнан, и я знаю кем — моей бывшей женой. Я сказал Байжанову: "неужели вы хотите меня с бывшей женой теперь оболгать, засадить и разделить мое имущество".

Я говорю ему: "Назым тебя к этому двигает? Тебе не стыдно? Я в таком ущемленном положении, мои родители в таком положении. Ты человек верующий, намаз читаешь, это же будет проклятием для тебя и твоих детей", — заявил Бишимбаев в суде.

Бишимбаев заявил, что якобы Байжанов просил его не говорить в суде, что он заходил в VIP-кабинку в день гибели Салтанат, в ответ якобы обещал написать заявление об угоне машины и вернуть какие-то документы, которыми шантажировал.

"Это все инсперировано Назым, моей бывшей супругой, она шантажирует моих родителей, не дает им общаться с внуками. Адвокат (прим.ред - подсудимого Байжанова), его услуги оплачивает Назым", заявил Бишимбаев.

Бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман на своей странице в Instagram ответила на его заявления.

"Опять мое имя смешали с грязью. Я молчать не буду, поэтому все расскажу, как все было. 10-11 ноября я со своим сыном, мамой, сестрой и подружкой пошли выразить соболезнования родителям Куандыка в связи с убийством их снохи... Мы все оттуда вышли в шоковом состоянии, потому что примерно ту версию, которую рассказывает Бишимбаев, то же самое говорили его родители еще тогда", – говорит Назым.

По ее словам, в тот день она попросила машину для детей, потому что переживала о том, как все произошедшее отразится на ее детях, а возить всех троих одновременно не было возможности.

"Я не знала, какая будет реакция у одноклассников, в автобусе, в развозке, таксистов. У меня есть машина, но я не могу физически возить всех троих одновременно. Я не хотела оставлять своих детей одних, потому что пошел хэйт в Сети, были негативные комментарии. Естественно, меня волновало только состояние детей, как бы им помочь и поддержать. Поэтому я попросила машину. На что мать Куандыка сказала, что все машины задействованы в том, чтобы ездить в ИВС, СИЗО отвозить передачки, чтобы, наверное, не дай бог, он там не похудел. Плюс, другие ресурсы, машины были задействованы, чтобы возить адвокатов, чтобы строить линию защиты. На что я выразила удивление, потому что, на мой счет, защита должна быть быть одна это раскаяться и покаяться, чистосердечно во всем признаться", – рассказала женщина.

Как рассказывает Назым, на следующий день между ней и родителями бывшего мужа произошел конфликт по поводу имущества.

"Потому что когда мы разводились с Куандыком, раздела имущества не было. Но был отец, который заботился, оплачивал школу и меня, в принципе, меня все это устраивало. Но, человек убил другого человека, то есть для меня это событие на самом деле как смерть самого Куандыка. Потому что я уже его как полноценного родителя вообще не рассматриваю. Поэтому, конечно, мы поднимали вопрос финансовый. На что отец Куандыка мне сказал: "Боже, какая ты меркантильная" и так далее. Да, да, я меркантильная, у меня трое детей. Им на тот момент было 14, 12 и 10 лет. Конечно, меня волнует их будущее.

Кстати, отец Куандыка меня два раза ударил по руке, обвинив меня в том, что я меркантильная. Это видела моя дочь. Мне даже детей не нужно уговаривать или отговаривать общаться, они все это видели, все прекрасно слышали", – рассказала бывшая жена Бишимбаева.

По ее словам, единственный родственник, кто пришел поддержать детей со стороны отца, это был Бахытжан Байжанов.

"Мы его знаем очень давно, он мне помогал с детьми с самого их рождения, дети мои его очень любят. Тогда он рассказал все как было. Это ни чем не отличается от того, что сейчас говорит он на скамье подсудимых", – рассказала Назым.

По ее словам, в тот день она рассказала Байжанову о реакции родителей Бишимбаева на просьбу о машине, он предложил взять машину, оформленную на него, которая на тот момент находилась в Алматы. Через несколько дней им дали ключи. Однако доверенность оформить не успели, так как Байжанова арестовали.

"Мы договорились, через несколько дней мой сын позвонил домработнице Куандыка, которая в Алматы, она дала ключи от машины, мы забрали машину. Единственно, доверенность мы не успели сделать, потому что Бакытжана арестовали. Вот такая вот история с "угоном", – рассказала Назым Кахарман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2085326-byvshaya-zhena-bishimbaeva-otvetila-na-ego-neozhidannye-obvineniya/

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