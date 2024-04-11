Найден мужчина, который выехал на лодке в затопленный Кульсары и пропал (видео)

Казахстанец решил на лодке отправиться в затопленный Кульсары и пропал без вести. К счастью, его обнаружили живым с помощью дрона, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Атырауской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, пропавший мужчина был найден в Жылыойском районе.

"На канал 102 поступило сообщение о том, что 49-летний мужчина выехал из села Карагай на лодке в город Кульсары и пропал без вести", - рассказали в ДП Атырауской области.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и с помощью дрона 11 апреля около 11.00 на острове, образовавшемся от наводнения в 10 километрах от населенного пункта Карагай, обнаружили 49-летнего мужчину.

В настоящее время найденный находится в стабильном состоянии рядом со своими родственниками.

Напомним, Кульсары в Атырауской области значительно пострадал от паводка - на прошлой неделе оттуда эвакуировали тысячи человек. Недавно были опубликованы кадры, как выглядит с высоты затопленный талыми водами город.

8 апреля сообщалось, что в Кульсары пропали двое мужчин - отец и сын. Оба надели защитные резиновые костюмы и отправились осмотреть свой затопленный дом, с тех пор их не могут найти. На тот момент в городе было затоплено уже около 3 тыс. домов и других объектов.

Также в Кульсары обнаружили тела двух мужчин, которые уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет и утонули.