Найден мужчина, который выехал на лодке в затопленный Кульсары и пропал (видео)
Опубликовано:
Казахстанец решил на лодке отправиться в затопленный Кульсары и пропал без вести. К счастью, его обнаружили живым с помощью дрона, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Атырауской области.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, пропавший мужчина был найден в Жылыойском районе.
"На канал 102 поступило сообщение о том, что 49-летний мужчина выехал из села Карагай на лодке в город Кульсары и пропал без вести", - рассказали в ДП Атырауской области.
Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и с помощью дрона 11 апреля около 11.00 на острове, образовавшемся от наводнения в 10 километрах от населенного пункта Карагай, обнаружили 49-летнего мужчину.
В настоящее время найденный находится в стабильном состоянии рядом со своими родственниками.
Напомним, Кульсары в Атырауской области значительно пострадал от паводка - на прошлой неделе оттуда эвакуировали тысячи человек. Недавно были опубликованы кадры, как выглядит с высоты затопленный талыми водами город.
8 апреля сообщалось, что в Кульсары пропали двое мужчин - отец и сын. Оба надели защитные резиновые костюмы и отправились осмотреть свой затопленный дом, с тех пор их не могут найти. На тот момент в городе было затоплено уже около 3 тыс. домов и других объектов.
Также в Кульсары обнаружили тела двух мужчин, которые уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет и утонули.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083220-nayden-muzhchina-kotoryy-vyehal-na-lodke-v-zatoplennyy-kulsary-i-propal-video/