Жителей горных районов близ Алматы предупредили о возможных подтоплениях

Граждан, проживающих в горных районах близ Алматы, предупредили о возможных подтоплениях из-за сильных дождей – их прогнозируют завтра, 12 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на городской ДЧС.

Специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что в связи с сильными осадками в период с 12 апреля в горных районах, прилегающих к Алматы, ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды в реках.

При превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления.

Граждан призвали при необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по близлежащей территории.

Согласно прогнозу погоды на завтра, 12 апреля, в Алматы обещают дождь. Температура воздуха будет равна +13...+15 градусам, скорость ветра – 3-8 м/с, при грозе – порывы 18 м/с.

Напомним, в конце марта в селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища. В результате обхода населения случаев подтопления домов не выявлено. Жертв и пострадавших также нет.

Несколько дней назад в Алматинской области произошло подтопление некоторых улиц в селе Жибек Жолы.