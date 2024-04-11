Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жителей горных районов близ Алматы предупредили о возможных подтоплениях

Опубликовано:

Горы
Горы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Граждан, проживающих в горных районах близ Алматы, предупредили о возможных подтоплениях из-за сильных дождей – их прогнозируют завтра, 12 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на городской ДЧС.

Специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что в связи с сильными осадками в период с 12 апреля в горных районах, прилегающих к Алматы, ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды в реках.

При превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления.

Граждан призвали при необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по близлежащей территории.

Согласно прогнозу погоды на завтра, 12 апреля, в Алматы обещают дождь. Температура воздуха будет равна +13...+15 градусам, скорость ветра – 3-8 м/с, при грозе – порывы 18 м/с.

Напомним, в конце марта в селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища. В результате обхода населения случаев подтопления домов не выявлено. Жертв и пострадавших также нет.

Несколько дней назад в Алматинской области произошло подтопление некоторых улиц в селе Жибек Жолы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083172-zhiteley-gornyh-rayonov-pod-almaty-predupredili-o-vozmozhnyh-podtopleniyah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.