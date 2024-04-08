Село подтопило в Алматинской области (видео)

В Алматинской области произошло подтопление некоторых улиц в селе Жибек Жолы. Появились кадры с места происшествия. Пострадавших нет. Об этом сообщили в акимате региона, передает NUR.KZ.

Сегодня в Сети появились кадры с затопленными водой улицами села Жибек Жолы. В подписи к видео отмечается, что оно было снято ночью. Вода ручьями стекает по дороге, а после застаивается в огромных лужах на некоторых улицах.

"Вот именно для этого была придумана арычная система", - заметил один из комментаторов.

Ситуацию разъяснили в пресс-службе акимата Алматинской области. Там подчеркнули, что ведется активная работа по устранению подтоплений.

"На улицах Карасу, Акдала, Аксу, Ак жазык, Коккайнар, Богенбай батыра, Баласаз, Жидели села Жибек Жолы аппарат акимата Карасайского района активно занимается рытьем каналов и прокачкой воды специальной техникой, так как там произошел сбор воды", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на данный момент уже раскопано более четырех километров арыка.

"Информация обновляется, ситуация под контролем. Пострадавших нет", - добавили в пресс-службе акимата.

Ранее жители села Жибек Жолы в Алматинской области пожаловались на нашествие бродячих собак, которые нападали на детей. Нередко своры голодных псов можно было встретить на территории школы. В акимате заявили, что принимают меры, но результата нет.

Также сообщалось, что в сельском округе Жибек Жолы в Алматинской области около 40 семей не могут оформить документы на свои дома из-за кладбища по соседству. В акимате пообещали поменять целевое назначение земли, а после этого жители смогут получить документы на свое жилье.