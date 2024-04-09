Синяя жидкость в арыке встревожила жителей Алматы (видео)

В Сети распространяется видео с непонятной синей жидкостью в арыке по, предположительно, улице Розыбакиева в Алматы. В Департаменте экологии прокомментировали видео, передает NUR.KZ.

Видео с непонятной жидкостью в арыке распространяется в Сети. Под видео отмечается, что такая вода была обнаружена по улице Розыбакиева в Алматы.

В Департаменте экологии Алматы корреспонденту NUR.KZ прокомментировали видео.

"Сотрудниками Департамента экологии по городу Алматы незамедлительно был организован выезд на место. Во время выезда данный факт не зафиксирован.

Со слов местных жителей непонятная жидкость протекала в 10 утра по арочным сетям всего 5-10 минут по адресу Розыбакиева, ниже Толе би в сторону проспекта Райымбека", — сообщили в ведомстве.

Здесь же уточнили, что такая "синяя" вода была обнаружена еще в воскресенье, 7 апреля.