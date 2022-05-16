Неизвестная "черная жидкость" в водоеме встревожила жителей Усть-Каменогорска (видео)

Кадр из видео: vk.com/Новости Усть-Каменогорска и ВКО

Распространившееся накануне в соцсетях видео, на котором запечатлен сброс некой черной жидкости в один из водоемов Опытного поля, обеспокоило горожан. В департаменте экологии Восточно-Казахстанской области пояснили ситуацию, передает Noks.kz.

На видео, заснятом очевидцами, виден сброс жидкости черного цвета, создающий впечатление загрязнения водоема. В департаменте экологии, однако, поспешили успокоить жителей.

Специалисты ведомства объяснили, что на видео запечатлен технологический процесс гидрозолоудаления золоотвала № 3 ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ", который расположен на выезде из города в сторону поселка Опытное поле, с левой стороны от трассы.

Золоотвал № 3 используется предприятием в качестве накопителя золошлаковых отходов. Уловленная зола от сжигания угля транспортируется на золоотвал в виде пульпы, которая представляет собой смесь воды и золы.

В департаменте так же сообщили, что ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" работает в штатном режиме и аварийных ситуаций не зафиксировано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969460-neizvestnaya-chernaya-zhidkost-v-vodoeme-vstrevozhila-zhiteley-ust-kamenogorska-video/