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Жителей Алматы встревожил ремонт в парке 28 панфиловцев

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Ремонт в парке 28 гвардейцев-панфиловцев
Ремонт. Фото: facebook.com/Евгения Морозова

Ремонт, который проводят в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, встревожил алматинцев - горожане переживают, что из парка уберут плитняк. В акимате прояснили ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

О том, что в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев убирают плитняк на своей странице в Facebook заявила Евгения Морозова. Автор считает, что покрытие будет заменено.

"Видимо, заменят вечный материал на материал ежегодно обновляемый", - написала она.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе городского акимата сообщили, что информация о снятии плиточного покрытия и его замене в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев является не соответствующей действительности.

"Обслуживающей организацией парка проводятся восстановительные работы межплиточных швов. Заделка швов проводится в местах, где выявлено расхождение. Снятие/замена плиточного покрытия не планировалась и проводиться не будет", - пояснили в ведомстве.

Как говорится на портале Open Almaty, парк 28 гвардейцев-панфиловцев заложен в 70-е годы XIX века на месте станичного кладбища, потому первоначально носил название Старокладбищенского парка.

За годы своего существования парк не раз менял название, пока в 1942 году не был окончательно переименован в честь бойцов-панфиловцев 1075 полка 316 стрелковой дивизии, удерживавших малыми силами натиск немцев на подходах к Москве в ноябре 1941 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2080862-zhiteley-almaty-vstrevozhil-remont-v-parke-28-panfilovtsev/

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