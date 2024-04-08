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Выезд военной техники из Алматы прокомментировали в военном вузе

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Военная техника в пути
Военная техника. Фото: Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи

Выезд военной техники из Алматы запланирован на 9 апреля текущего года - это связано с проведением практических занятий курсантами Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, передает NUR.KZ.

9 апреля 2024 года из Алматы в направлении полигона "Сарышаган" Карагандинской области для проведения плановых практических занятий с курсантами Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи выдвинется колонна военной техники.

Военная техника
Военная техника. Фото: Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи

После завершения учебно-боевых мероприятий личный состав и техника будут направлены обратно в пункт постоянной дислокации, отметили в вузе.

"Просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи, доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время военнослужащие также помогают спасателям в пострадавших от паводков районах.

Президентом поставлена задача мобилизовать все силы для борьбы с паводком. Сегодня стало известно, что только на территорию Северо-Казахстанской области направили около тысячи сотрудников Минобороны и Нацгвардии.

Также напомним, что премьер-министр РК Олжас Бектенов, в ходе выездного заседания Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков в Атырау, дал ряд поручений казахстанским ведомствам в связи с паводковой ситуацией в стране.

Отмечалось, что режим ЧС сохраняется в ряде регионов: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях.

Сегодня сообщалось, что почти 60 населенных пунктов оказались отрезаны от мира из-за паводковой ситуации. Они находятся на контроле МЧС.

Синоптики сообщили, что повышение уровня воды в ближайшие дни ожидается в реках Акмолинской и Актюбинской областей, в этих регионах объявлено штормовое предупреждение.

Сегодня Касым-Жормарт Токаев в ходе встречи с главой министерства промышленности и строительства РК поручил в срочном порядке восстановить жилье, разрушенное из-за паводков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2081120-vyezd-voennoy-tehniki-iz-almaty-prokommentirovali-v-voennom-vuze/

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