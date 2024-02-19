Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Санаторий "Казахстан" вернули в госсобственность в Алматы

Опубликовано:

Санаторий "Казахстан"
Санаторий "Казахстан". Фото: kazsan.kz

Прокуроры вернули в собственность государства санаторий "Казахстан" в Алматы. Экс-директора учреждения и еще ряд лиц осудили за присвоение денег, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным ведомства, еще в 2013 году директор санатория "Казахстан", заложив все имущество здравницы и искусственно завысив доходность, получил кредит на 2,6 млрд тенге для ремонта зданий.

"Директор и другие лица осуждены к различным срокам лишения свободы за присвоение более 700 млн тенге в 2021 году", – отметили в Генпрокуратуре.

При этом правоохранители установили, что при выдаче кредита банк не провел анализ платежеспособности санатория. Несмотря на это, в 2022 году судом был взыскан общий долг в размере 3 млрд тенге.

"По апелляционному ходатайству прокуратуры города Алматы решение суда первой инстанции изменено, эта сумма снижена до 1,8 млрд тенге.

В свою очередь прокуратура Медеуского района обратилась в суд о признании самого договора залога недействительным ввиду его незаконности и ничтожности", – говорится в сообщении.

Решением СМЭС Алматы от 12 декабря 2023 года иск прокурора был удовлетворен.

"Таким образом, мерами прокуратуры государственный санаторий стоимостью более 7 млрд тенге выведен из незаконного залога, а также снижен его долг на 1,2 млрд тенге", – подчеркнули прокуроры.

По данным с официального сайта учреждения, санаторий "Казахстан" начинает свою историю с июля 1985 года и был известен как многопрофильная здравница "Санаторий "Казахстан" МВД КазССР", предназначенная для санаторно-курортного оздоровления и реабилитации больных после стационарного лечения.

С марта 1999 года произошло объединение Санатория и госпиталя МВД в одно предприятие РГКП "Лечебный комплекс "Казахстан" МВД РК.

С апреля 2004 года РГКП "Лечебный комплекс "Казахстан" МВД РК реорганизован в Акционерное общество – АО "Санаторий Казахстан".

Напомним, на прошлой неделе мы сообщали, что в Алматы в госсобственность вернули участки в центре города, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.

В декабре прошлого года в госсобственность вернули плато Ассы, расположенное в Алматинской области. Отмечалось, что речь идет о земельном участке, ранее принадлежащем ТОО "Іле-Алатау Тур".

Кроме того, в августе 2023 года прокуроры сообщали о возврате государству земельного участка в Алматы на 7 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2061750-sanatoriy-kazahstan-vernuli-v-gossobstvennost-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.