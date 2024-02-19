Санаторий "Казахстан" вернули в госсобственность в Алматы

Прокуроры вернули в собственность государства санаторий "Казахстан" в Алматы. Экс-директора учреждения и еще ряд лиц осудили за присвоение денег, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По данным ведомства, еще в 2013 году директор санатория "Казахстан", заложив все имущество здравницы и искусственно завысив доходность, получил кредит на 2,6 млрд тенге для ремонта зданий.

"Директор и другие лица осуждены к различным срокам лишения свободы за присвоение более 700 млн тенге в 2021 году", – отметили в Генпрокуратуре.

При этом правоохранители установили, что при выдаче кредита банк не провел анализ платежеспособности санатория. Несмотря на это, в 2022 году судом был взыскан общий долг в размере 3 млрд тенге.

"По апелляционному ходатайству прокуратуры города Алматы решение суда первой инстанции изменено, эта сумма снижена до 1,8 млрд тенге.

В свою очередь прокуратура Медеуского района обратилась в суд о признании самого договора залога недействительным ввиду его незаконности и ничтожности", – говорится в сообщении.

Решением СМЭС Алматы от 12 декабря 2023 года иск прокурора был удовлетворен.

"Таким образом, мерами прокуратуры государственный санаторий стоимостью более 7 млрд тенге выведен из незаконного залога, а также снижен его долг на 1,2 млрд тенге", – подчеркнули прокуроры.

По данным с официального сайта учреждения, санаторий "Казахстан" начинает свою историю с июля 1985 года и был известен как многопрофильная здравница "Санаторий "Казахстан" МВД КазССР", предназначенная для санаторно-курортного оздоровления и реабилитации больных после стационарного лечения.

С марта 1999 года произошло объединение Санатория и госпиталя МВД в одно предприятие РГКП "Лечебный комплекс "Казахстан" МВД РК.

С апреля 2004 года РГКП "Лечебный комплекс "Казахстан" МВД РК реорганизован в Акционерное общество – АО "Санаторий Казахстан".

Напомним, на прошлой неделе мы сообщали, что в Алматы в госсобственность вернули участки в центре города, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге.

В декабре прошлого года в госсобственность вернули плато Ассы, расположенное в Алматинской области. Отмечалось, что речь идет о земельном участке, ранее принадлежащем ТОО "Іле-Алатау Тур".

Кроме того, в августе 2023 года прокуроры сообщали о возврате государству земельного участка в Алматы на 7 млрд тенге.