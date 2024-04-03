"Является самостоятельной компанией": Минтранспорта об отделении FlyArystan от Air Astana

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев сегодня в кулуарах сената сообщил, что FlyArystan окончательно отделился от Air Astana, передает корреспондент NUR.KZ.

Талгат Ластаев прокомментировал завершение процедуры отделения FlyArystan от Air Astana.

"Да, это один из этапов, один из ключевых этапов разделения этих компаний, который мы планомерно проводим. То есть, вчера он получил отдельный сертификат эксплуатанта, соответственно, он уже является отдельной самостоятельной компанией.

Но я уточню – эта компания является 100-процентной дочкой Air Astana. То есть это отдельная компания, но 100-процентная дочка", – заявил он.

По его словам, теперь это отдельное юридическое лицо, более того, это отдельная авиакомпания.

"Просто юридическое лицо было создано ранее, а соответственно сейчас поучил – сертификат эксплуатанта, она получила право называться авиакомпанией. Процесс завершен, и статус лоукостера остается", – добавил Ластаев.

Как сообщается на сайте Комитета гражданской авиации, первый рейс FlyArystan был выполнен весной 2019-го. Это первый казахстанский лоукостер, который ранее являлся подразделением авиакомпании Air Astana.

Вчера стало известно, что авиакомпания FlyArystan получила сертификат эксплуатанта.

Отмечалось, что получение отдельного сертификата эксплуатанта авиакомпанией окажет влияние на развитие конкуренции на рынке авиационных услуг.

Отделение FlyArystan от Air Astana

Напомним, в середине декабря прошлого года глава Минтранспорта Марат Карабаев озвучивал плюсы и минусы отделения FlyArystan от Air Astana.

На тот момент, по его словам, FlyArystan работал в структуре Air Astana, то есть у компаний были совместные бухгалтерия, обслуживание персонала, колл-центр, технический персонал.

"Мы опасаемся, что в случае его отделения нужен будет другой технический персонал, собственника надо менять, у него 11 бортов, колл-центр отдельный, бухгалтерия нужна будет отдельная, отдельный руководящий состав, а также самое дорогое, нужно будет отдельно иметь базу для хранения запчастей.

Все это может привести к удорожанию авиабилета, поэтому мы обсуждаем его наличие в структуре Air Astana", – пояснял министр.

При этом плюсом является то, что самостоятельное развитие FlyArystan повысит конкуренцию на рынке.

А в середине января 2024 года стало известно, что авиакомпания FlyArystan утратила статус подразделения Air Astana.

Президент Air Astana Питер Фостер отмечал, что в ближайшее время FlyArystan получит свой собственный сертификат эксплуатанта. Однако далее менять корпоративную структуру FlyArystan не планируется.

Позже премьер-министр Олжас Бектенов сообщал, что 20 марта текущего года планируется прохождение FlyArystan сертификации в качестве самостоятельного авиаперевозчика.