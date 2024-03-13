Когда планируют сертифицировать FlyArystan как отдельного авиаперевозчика, ответил Бектенов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ответе на депзапрос казахстанских сенаторов сообщил, что сертификацию FlyArystan как отдельного авиаперевозчика планируют провести уже в марте, передает NUR.KZ.

Депутаты сената РК направили запрос на имя премьер-министра страны по вопросам проблем гражданской авиации.

Отвечая на вопрос о высокой стоимости авиабилетов, Олжас Бектенов подчеркнул, что правительством поддерживаются меры по развитию конкуренции для исключения доминирующего положения отдельных субъектов рынка.

"На сегодняшний день АО "Эйр Астана" разработан план выделения структурного подразделения АО "Fly Arystan" в отдельное юридическое лицо. 20 марта текущего года планируется прохождение сертификации в качестве самостоятельного авиаперевозчика", – сообщил премьер.

Он подчеркнул, что сейчас Fly Arystan осуществляет деятельность по модели "лоу-кост" – авиакомпания реализует билеты по низкой стоимости, переводя допуслуги на платную основу и сокращая расходы.

"При этом, если авиакомпании необоснованно завышают цены, Агентством по защите и развитию конкуренции применяются меры антимонопольного реагирования.

По итогам проверки АЗРК в 2023 году, АО "Эйр Астана" привлечена к административной ответственности на сумму более 876 млн тенге, за злоупотребление доминирующим/монопольным положением", – добавил Бектенов.

По его словам, сейчас Air Astana заключила антимонопольный комплаенс с АЗРК, направленный на сдерживание цен на доминирующих маршрутах по внутренним направлениям.