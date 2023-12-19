К чему может привести отделение Fly Arystan от Air Astana, рассказал глава Минтранспорта

Глава Минтранспорта Марат Карабаев сегодня на брифинге в кабмине озвучил плюсы и минусы отделения Fly Arystan от Air Astana, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили журналисты, ранее власти Казахстана заявляли, что Fly Arystan отделится от Air Astana, но потом Питер Фостер опроверг эту информацию и заявил, что никакого отделения не будет.

Представители СМИ поинтересовались, кто в Казахстане принимает решение – правительство или гражданин Великобритании.

"В Казахстане решения конкретно относительно Air Astana решает руководство авиакомпании, включая учредительный состав. Как вы знаете, главным держателем акции является наш национальный фонд "Самрук-Казына". Окончательное решение будет принято в любом случае учредительным составом, в том числе с учетом мнения авиакомпании.

Формулировка вопроса, что заявляли по одному, теперь заявляют по-другому, это неправильно. Мы говорили о том, что АЗРК предлагает, чтобы Fly Arystan вычленили из состава Air Astana, тем самым, чтобы на рынке было больше компаний, что повлияло бы на конкуренцию", – заявил Марат Карабаев.

По его словам, в отделении есть и плюсы, и минусы.

"Мнение экспертов отрасли, в том числе мнение Air Astana, "Самрук-Казына" и нашего министерства, мы говорим о том, что это потенциально может привести к удорожанию авиабилета, объясню почему.

Сейчас Fly Arystan работает не как отдельное юридическое лицо, а в структуре Air Astana, то есть бухгалтерия одна, обслуживание персонала одно, колл-центр один, технический персонал один. База запчастей одна, единая. За счет этого сокращается расходная база и есть возможность сейчас сохранить стоимость авиабилета лоукостера на том уровне, который он есть сейчас.

Мы опасаемся, что в случае его отделения нужен будет другой технический персонал, собственника надо менять, у него 11 бортов, колл-центр отдельный, бухгалтерия нужна будет отдельная, отдельный руководящий состав, а также самое дорогое, нужно будет отдельно иметь базу для хранения запчастей. Все это может привести к удорожанию авиабилета, поэтому мы обсуждаем его наличие в структуре Air Astana", – пояснил министр.

В целом, по его словам, этот вопрос обсуждается.

"Обсуждаемый вопрос, но я вам сказал плюсы и минусы. Плюсы в том, что в целом, когда Fly Arystan самостоятельно будет развиваться, это повышает конкуренцию на рынке. Минусы – боимся, что это приведет к резкому увеличению стоимости авиабилета", – резюмировал Карабаев.

Напомним, в марте прошлого года о снижении цен на авиабилеты в случае разделения Fly Arystan и Air Astana заявляли в АЗРК.

В конце мая текущего года глава Air Astana Питер Фостер заявил о повышении тарифов на авиабилеты в случае немедленного разделения FlyArystan и Air Astana.

В сентябре мажилисмен Ержан Бейсенбаев выступил с критикой в адрес FlyArystan. По его словам, цены на их билеты дорогие – такие же, как и у других авиакомпаний, которые не считаются лоукостерами.

Представители FlyArystan ответили на заявление депутата. Они отметили, что с их появлением более миллиона человек в Казахстане впервые в жизни смогли летать на самолетах. А с 2019 года минимальная стоимость билета не изменилась: изменилось лишь поведение пассажиров – их количество увеличилось, они стали раньше планировать свои поездки.

Недавно Главная транспортная прокуратура выявила в Казахстане крупную авиакомпанию, которая продавала билеты на рейсы на сайте без применения детского тарифа.