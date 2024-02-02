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Токаев подписал указ об увольнении в запас и новом призыве военнослужащих-срочников

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Военная техника
Военные. Иллюстративное фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Токаев подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы и очередном призыве на срочную воинскую службу в 2024 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, президент постановил:

  • уволить в запас из рядов Вооруженных Сил РК, МВД, МЧС, Службы государственной охраны РК в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы;
  • призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы, МВД, МЧС, КНБ и СГО в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Местным исполнительным органам поручено организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года через соответствующие местные органы военного управления.

Правительству, КНБ, Службе госохраны глава государства поручил организовать финансовое и материальное обеспечение отправки казахстанцев, призванных в Вооруженные Силы РК, МВД, МЧС, КНБ, и СГО для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

На портале "Электронного правительства" говорится, что воинская служба - особый вид государственной службы военнослужащих Вооруженных Сил, направленной на непосредственное обеспечение военной безопасности, связанной с вооруженной защитой суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Республики Казахстан.

Граждане, подлежащие призыву на воинскую службу, обязаны явиться по повестке местного органа военного управления в призывную комиссию.

Повестка вручается гражданину лично должностными лицами местных органов военного управления или по месту работы (учебы) руководителем организации под роспись.

В случае невозможности вручить повестку гражданину лично обеспечение его прибытия возлагается на соответствующий орган внутренних дел.

Согласно закону РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", воинская служба в Казахстане включает в себя:

  • воинскую службу по призыву;
  • воинскую службу по контракту.

К воинской службе по призыву относятся:

  • срочная воинская служба рядового и сержантского составов;
  • воинская служба офицеров, призванных в соответствии со статьей 32 настоящего Закона;
  • воинская служба при мобилизации, военном положении, в военное время и при прохождении воинских сборов.

К воинской службе по контракту относятся:

  • воинская служба военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту на воинских должностях рядового, сержантского и офицерского составов;
  • воинская служба и обучение кадетов, курсантов, адъюнктов, магистрантов и докторантов, военных интернов военных учебных заведений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058763-tokaev-podpisal-ukaz-o-prizyve-na-srochnuyu-voinskuyu-sluzhbu/

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