Карагандинцы носят детей в школу на спине (видео)

Жители Караганды вынуждены носить детей в школу на спине, потому что в их районе нет хорошей дороги. Люди просят местные власти заасфальтировать улицы, передает телеканал "Астана".

Жители Сортировки жалуются на непролазную грязь и огромные лужи, которые могут быть опасны. Они просят акимат обратить внимание на проблемы их улицы, тем более, что она носит имя легендарного героя Великой отечественной войны Рыхимжана Кошкарбаева.

Местная жительница Анна Петровна спасает собственный дом своими силами - отводит талую воду с помощью мотыги. Водой заливает всю улицу имени Рахимжана Кошкарбаева. У соседей та же проблема с грязью.

"Летом чуть дождь пройдет, весной, осенью - вообще невозможно. Вечером идешь с тренировки, со школы с ребенком в грязи постоянно. Септик откачать - машина иногда не может проехать, грузная ведь. Плохо, конечно. Мы мечтаем, все говорим, люди пишут, просят, но нас, по-моему, никто не слышит", - пожаловалась жительница Караганды Анна Петрова.

О новом асфальте мечтают и жители улиц Сочинская, Юная, Успенская. А пока мамам приходится сопровождать своих детей в школу. По размокшей глине и по огромным лужам ходить опасно.

"Детям не поиграть, в школу ходим в резиновых сапогах, холодно же. Добираться очень тяжело, бывает, я их поднимаю сама на спине, когда мужа нет дома, когда я в школу забираю. Вот через эту грязь я поднимаю своих учеников", - рассказала местная жительница Жадыра Акантеева.

В акимате Караганды сообщили, что в этом году в районе Сортировки проложат 11 километров дорог, охватив именно частный сектор. Работы начнут уже в начале мая.

"Улицы Кошкарбаева и Локомотивная, улица Дружбы, улица Победы - те, которые не имеют асфальта. В текущем году мы эту работу планируем провести. На сегодняшний день проект проходит государственную экспертизу уже на стадии положительного заключения. В первых числах апреля мы планируем объявить конкурс на данный вид работ и в начале мая при наступлении благоприятных погодных условий планируем эти работы начать", - проинформировал заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Караганды Григорий Ботнарь.

По словам чиновников, проект по рабочему поселку тоже будет, но, скорее всего, растянется на два года - из-за прокладки коммунальных сетей. Жители Сортировки просят продумать сразу и вопрос с освещением. Фонарей нет, но можно восстановить старую систему, ведь сети и столбы еще сохранились.

Напомним, ранее пятерых граждан Таджикистана спасли на трассе в Костанайской области. Микроавтобус, в котором ехали иностранцы, увяз в грязевой массе. Спасенных разместили в пункте обогрева на базе колледжа.

А в начале весны стало известно, что трасса Жезказган - Кызылорда превратилась в месиво. Там пришлось экстренно установить дежурных, которые вызволяли застрявшие в грязи автомобили. Проблемный участок республиканской трассы не видел ремонта целых 49 лет - асфальта здесь нет, лишь грунтовое покрытие.

В прошлом году в социальных сетях появилось видео с застрявшим в грязи автобусом, в салоне которого, по словам автора ролика, находились школьники. Инцидент произошел в Алматинской области. В акимате подтвердили информацию и отметили, что автобус с 40 школьниками помогли вытащить их родители.