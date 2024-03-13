Дорога превратилась в месиво: около сотни машин увязли в грязи на трассе Жезказган – Кызылорда

Трасса Жезказган - Кызылорда превратилась в месиво - там пришлось экстренно установить дежурных, которые вызволяют застрявшие в грязи авто, передает сайт телеканала КТК.

За два дня на трассе застряли уже почти 100 машин - водители не могут самостоятельно выбраться.

Сообщается, что участок республиканской трассы не видел ремонта целых 49 лет. Асфальта здесь нет, осталось лишь грунтовое покрытие. Протяженность участка составляет 100 км.

С приходом весны растаявший снег и наледь лишь все усугубили - машины буквально засасывает в грязь. Даже большегрузы с трудом преодолевают этот участок дороги.

Отмечается, что в сутки тут проезжает около 1,5 тыс. машин.

Автомобилисты эту дорогу уже прозвали самой разбитой в стране. Проблемы с трассой признают даже в "КазАвтоЖоле". Там планируют начать реконструкцию.

"Организовано круглосуточное дежурство. Также необходимо отметить то, что в данный период из плена было вызволено порядка 75 единиц автотранспортных средств. По участкам Кызылординской области начаты работы по реконструкции на пяти участках. Данные работы также планируется по области Ұлытау во второй половине текущего года", - сообщил ведущий менеджер департамента эксплуатации компании Динмухамед Еркин.

Источник: КТК

Отметим, что минувшей осенью в Минтрансе назвали регионы с лучшими и худшими дорогами. Лидерами пока качеству являются Жамбылская, Мангистауская и Павлодарская области. Аутсайдеры - Западно-Казахстанская, Атырауская и Актюбинская области. Глава министерства заявил, что самыми худшими дорогами в Казахстане все же считаются дороги в ЗКО.

Также стоит напомнить, что отечественные перевозчики жаловались на качество платных дорог в Казахстане. По словам одного из них, качество дорог в Казахстане не выдерживает никакой критики. И даже если проезд платный, это не гарантирует комфортной и безопасной езды.