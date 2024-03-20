Пятерых иностранцев спасли на трассе в Костанайской области

Пятерых граждан Таджикистана спасли на трассе спасатели Костанайской области - автомобиль, в котором ехали иностранцы, застрял в грязи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в ведомстве, в 5 км от села Жалгызтал на территории Аркалыка силами ОСО ДЧС из застрявшего в грязевой массе микроавтобуса были доставлены в Аркалык пять граждан Таджикистана.

В медицинской помощи не нуждались. Размещены в пункте обогрева на базе колледжа, было организовано питание.

В спасательных работах были задействованы три человека личного состава и единица техники ОСО ДЧС.

Отметим, согласно прогнозам синоптиков "Казгидромет", в период с 20 по 25 марта 2024 года по Костанаю и Костанайской области ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровня воды на южных реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами. Это связано в резким потеплением - в регионе объявлено штормовое предупреждение.