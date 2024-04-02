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Чем займется новый зампремьера Бозумбаев, рассказал Бектенов

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Канат Бозумбаев
Канат Бозумбаев. Фото: t.me/KZgovernment

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов заочно представил министрам своего нового заместителя – Каната Бозумбаева. Сам Бозумбаев выехал в регионы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как вы знаете, в составе правительства произошли изменения. Канат Бозумбаев указом главы государства назначен заместителем премьер-министра. Канат Алдабергенович будет курировать региональную политику сферы жилищно-коммунального хозяйства и водных ресурсов, а также вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Роман Васильевич Скляр сосредоточится на вопросах строительства, энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, промышленности, недропользования, реализации инвестиционных проектов и ряда других важных для страны задач. Это очень важно в условиях необходимости реализации масштабных инфраструктурных инициатив главы государства", - заявил Бектенов.

Он добавил, что сейчас по его поручению Канат Бозумбаев с главой МЧС находятся в регионах, чтобы лично контролировать работу на местах по стабилизации паводковой ситуации.

Главной темой сегодняшнего кабмина Бектенов также объявил паводки в стране.

Напомним, 31 марта текущего года Канат Бозумбаев был назначен заместителем главы правительства Казахстана. Отметим, что с 4 сентября 2023 года занимал должность советника президента.

Пресс-секретарь президента Берик Уали прокомментировал назначение. Он сообщил, что назначенный указом главы государства заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев будет курировать вопросы региональной политики, жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и водных ресурсов.

Отметим, что после назначения Бозумбаев отправился в Карагандинскую область, где ознакомился с паводковой ситуацией. Они вместе с министром по чрезвычайным ситуациям Чингисом Ариновым совершили облет бассейнов рек региона. После сало известно, что в области прогнозируется вторая волна паводка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2077340-chem-zaymetsya-novyy-zampremera-ministra-bozumbaev-rasskazal-bektenov/

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