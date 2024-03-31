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Чем займется Канат Бозумбаев на посту зампремьера, ответили в Акорде

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Канат Бозумбаев
Канат Бозумбаев. Фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

Какие обязанности возложены на нового заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, назначенного на должность сегодня, рассказал пресс-секретарь президента, передает NUR.KZ.

"Назначенный указом президента заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бозумбаев Канат Алдабергенович будет курировать вопросы региональной политики, жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и водных ресурсов", – сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Токаева Берик Уали.

О назначении Бозумбаева стало известно сегодня утром.

По информации на официальном сайте Акорды, Канат Алдабергенович родился в 1969 году в Алматы. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Экономист". 

Трудовой деятельность начал в 1993 году.

В 1994-1997 годах – помощник акима Алматы.  

В 1997 году работал директором по экономическим вопросам ТПО "Алмаз и Компания", начальником отдела региональной политики Министерства экономики и торговли РК.

В 1997-1998 годах – начальник сводно-финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам закрытого акционерного общества "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".  

В 2000 году был вице-министром энергетики, индустрии и торговли.

С 2001 по 2007 год – президент открытого акционерного общества "KEGOC".

С 2007 по 2008 год – председатель правления акционерного общества "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".  

В 2008-2009 годах – председатель правления АО "KEGOC".

С 2009 по 2013 год – аким Жамбылской области. 

С 2013 по 2016 год – аким Павлодарской области.  

С 2016 по 2019 год – министр энергетики.

С 2019 по 2021 год – помощник президента.

С 2021 по 2022 год – аким Алматинской области.

С сентября 2023 года был советником президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2076120-chem-zaymetsya-kanat-bozumbaev-na-postu-zampremera-otvetili-v-akorde/

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