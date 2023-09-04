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Канат Бозумбаев назначен советником Токаева

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Канат Бозумбаев
Канат Бозумбаев. Фото: akorda.kz

В понедельник президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Каната Бозумбаева советником президента, сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Распоряжением главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен советником президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

На прошлой неделе на должность советника президента был назначен также Ернар Баспаев, а Асет Иргалиев стал помощником главы государства по экономическим вопросам.

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Бозумбаев Канат Алдабергенович родился 8 января 1969 года в Алматы. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Экономист".

С 1994 по 1997 год был помощником акима Алматы.

В 1997 году был назначен на пост начальника отдела региональной политики Министерства экономики и торговли РК.

С 1997 по 1998 год – начальник сводно-финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам закрытого акционерного общества "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".

С 1998 по 2000 год – директор департамента нефти и газа Министерства энергетики, индустрии и торговли.

С марта по декабрь 2000 года – вице-министр энергетики, индустрии и торговли.

С 2001 по 2007 год – президент открытого акционерного общества KEGOC.

С 2009 по 2013 год – аким Жамбылской области.

С 2013 по 2016 год – аким Павлодарской области.

С 2016 по 2019 год – министр энергетики.

С 2019 по 2021 год – помощник президента.

С ноября 2021 года по июнь 2022 года – аким Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035144-kanat-bozumbaev-naznachen-sovetnikom-tokaeva/

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