Проезд в автобусах сделали бесплатным для пенсионеров и лиц с инвалидностью в Актобе

В Актобе с 1 апреля 2024 года проезд в автобусах стал бесплатным для пенсионеров и лиц с инвалидностью, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

"Сегодня в Актобе начал действовать бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов третьей группы. Отметим, проездные карты им менять не нужно, поскольку уже имеющиеся на руках перейдут на бесплатный тариф автоматически", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, если на карте остались деньги, то их в любое удобное время можно перевести на любую другую проездную карту.

Пассажиров предупредили, что льготные карты на бесплатный проезд, так же как и обычные, необходимо прикладывать к установленным в автобусах планшетам оплаты.

Отметим, ранее глава региона Асхат Шахаров выступил с инициативой сделать проезд бесплатным в автобусах Актобе для пенсионеров и лиц с инвалидностью.

Также напомним, что проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде - тариф согласовали депутаты городского маслихата.

Так, стоимость проезда в автобусах города за безналичный расчет составит 100 тенге, а за наличный - 200 тенге.

А в августе 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте подняли в Алматы. При безналичном расчете стоимость составляет 100 тенге, за наличные - 200 тенге.

В феврале этого года стало известно, что стоимость проезда в автобусах Астаны хотят поднять до 110 тенге. В случае неисправности системы электронной оплаты пассажиры имеют право на бесплатный проезд.