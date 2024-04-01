Проезд в автобусах сделали бесплатным для пенсионеров и лиц с инвалидностью в Актобе
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В Актобе с 1 апреля 2024 года проезд в автобусах стал бесплатным для пенсионеров и лиц с инвалидностью, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
"Сегодня в Актобе начал действовать бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов третьей группы. Отметим, проездные карты им менять не нужно, поскольку уже имеющиеся на руках перейдут на бесплатный тариф автоматически", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, если на карте остались деньги, то их в любое удобное время можно перевести на любую другую проездную карту.
Пассажиров предупредили, что льготные карты на бесплатный проезд, так же как и обычные, необходимо прикладывать к установленным в автобусах планшетам оплаты.
Отметим, ранее глава региона Асхат Шахаров выступил с инициативой сделать проезд бесплатным в автобусах Актобе для пенсионеров и лиц с инвалидностью.
Также напомним, что проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде - тариф согласовали депутаты городского маслихата.
Так, стоимость проезда в автобусах города за безналичный расчет составит 100 тенге, а за наличный - 200 тенге.
А в августе 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте подняли в Алматы. При безналичном расчете стоимость составляет 100 тенге, за наличные - 200 тенге.
В феврале этого года стало известно, что стоимость проезда в автобусах Астаны хотят поднять до 110 тенге. В случае неисправности системы электронной оплаты пассажиры имеют право на бесплатный проезд.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2077037-proezd-v-avtobusah-sdelali-besplatnym-dlya-pensionerov-i-lits-s-invalidnostyu-v-aktobe/