Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Проезд в автобусах сделали бесплатным для пенсионеров и лиц с инвалидностью в Актобе

Опубликовано:

Женщина садится в автобус
Автобус. Иллюстративное фото: акимат Актюбинской области

В Актобе с 1 апреля 2024 года проезд в автобусах стал бесплатным для пенсионеров и лиц с инвалидностью, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

"Сегодня в Актобе начал действовать бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов третьей группы. Отметим, проездные карты им менять не нужно, поскольку уже имеющиеся на руках перейдут на бесплатный тариф автоматически", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, если на карте остались деньги, то их в любое удобное время можно перевести на любую другую проездную карту.

Пассажиров предупредили, что льготные карты на бесплатный проезд, так же как и обычные, необходимо прикладывать к установленным в автобусах планшетам оплаты.

Отметим, ранее глава региона Асхат Шахаров выступил с инициативой сделать проезд бесплатным в автобусах Актобе для пенсионеров и лиц с инвалидностью.

Также напомним, что проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде - тариф согласовали депутаты городского маслихата.

Так, стоимость проезда в автобусах города за безналичный расчет составит 100 тенге, а за наличный - 200 тенге.

А в августе 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте подняли в Алматы. При безналичном расчете стоимость составляет 100 тенге, за наличные - 200 тенге.

В феврале этого года стало известно, что стоимость проезда в автобусах Астаны хотят поднять до 110 тенге. В случае неисправности системы электронной оплаты пассажиры имеют право на бесплатный проезд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2077037-proezd-v-avtobusah-sdelali-besplatnym-dlya-pensionerov-i-lits-s-invalidnostyu-v-aktobe/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.