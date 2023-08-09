Платежный терминал в автобусе: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость проезда в общественном транспорте подняли в Алматы. Обсуждения прошли сегодня в маслихате города, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, стоимость проезда составит 100 тенге по безналичному расчету и 200 тенге - при расчете наличными. Повышение поддержали депутаты маслихата города во время внеочередной VII сессии.

"В Алматы тариф на пассажирские перевозки утвержден 11 лет назад. Текущий тариф не покрывает расходов перевозчиков, так как реальная стоимость проезда в три раза дороже утвержденного. В этой связи акимат ежемесячно покрывает расходы перевозчиков в виде субсидий. За период 2020-2022 годов сумма выплаченных субсидий составила 115,8 млрд тенге.

По сравнению с 2022 годом сумма выплачиваемых субсидий в текущем году увеличились почти в два раза. Новые тарифы предлагаются в размере 100 тенге безналичной оплатой и 200 тенге наличной оплатой", - заявил на заседании замакима Алматы Аскар Амрин.

Как говорится на портале "Открытые НПА", размер стоимости тарифа был установлен в 2012 году и по сей день остается неизменным.

"С 2017 года стоимость проезда при оплате наличными средствами установлена в размере 150 тенге. За последние 11 лет стоимость по всем статьям расходов, которые несут перевозчики, значительно увеличилась. К примеру, стоимость дизельного топлива составляла 90 тенге, а на сегодняшний день составляет 295 тенге, стоимость газа составляла 33 тенге, а на сегодняшний день установлена в размере 108 тенге. Аналогичная ситуация и по остальным расходам, включая стоимость автобусов", - говорится в документе.

Отмечается, что затраты отражаются на объеме субсидирования убытков перевозчиков. Они выросли с 2017 по 2022 год в 13,8 раза, с 6,9 млрд до 50 млрд тенге. В текущем году прогнозируемый объем субсидирования составил порядка 85,5 млрд тенге.

"Таким образом, при сохранности действующей стоимости тарифа на общественном транспорте размер субсидирования будет увеличиваться из года в год, что будет оказывать большую нагрузку на местный бюджет.

Необходимо отметить, что средняя стоимость тарифа, согласно Методике расчета тарифов, в текущем году составляет 425 тенге", - отмечается в документе.

Как говорят в акимате города, согласно правилам, тариф на проезд в общественном транспорте должен регулярно пересматриваться, как только издержки перевозчиков становятся избыточными. На фоне всеобщего роста цен за прошедшее десятилетие стоимость поездки искусственно удерживалась на одном уровне, хотя с 2012 года топливо и газ стали стоить на 300% больше.

"Учитывая инфляцию, рост цен на ГСМ и расходные запасные части, суммы выплачиваемых субсидий ежегодно увеличиваются от 10 до 30%", - уточнил заместитель акима Алматы, выступая перед депутатами.

По его словам, применение новых тарифов в размере 100 тенге безналичной оплатой и 200 тенге наличной оплатой позволят снизить сумму субсидий порядка на 10 млрд тенге уже в этом году.

Также в акимате города отметили, что повышение стоимости проезда для большинства пассажиров составит 20 тенге. Сумма увеличится незначительно для тех, кто использует безналичный способ оплаты.

По данным ТОО "Транспортный холдинг Алматы", из числа всех пассажиров около 97% оплачивают проезд картами "Оңай", в том числе, в приложении "Оңай" с помощью QR-кода или SMS-сообщения. Всего же общественным транспортом пользуются до 1,4 млн человек в день.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость проезда в общественном транспорте в Алматы хотят увеличить до 100 тенге при безналичной оплате и до 200 тенге при наличной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031829-stoimost-proezda-v-obschestvennom-transporte-podnyali-v-almaty/