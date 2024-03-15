Проезд для пенсионеров и людей с инвалидностью решили сделать бесплатным в Актобе

Пенсионеры и люди с ограниченными возможностями с 1 апреля смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Отмечается, что в настоящее время городскими маршрутами бесплатно пользуются лица, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, а также люди, имеющие первую и вторую группу инвалидности. Кроме того, для пенсионеров установлена 50%-ная скидка на проезд.

Такая льгота действует с сентября 2021 года.

Глава региона Асхат Шахаров отметил, что президент поставил задачу повысить благосостояние жителей региона, сделать жизнь людей комфортной.

"Решая вопрос обеспечения жителей областного центра услугами общественного транспорта, мы предоставим возможность гражданам с ограниченными возможностями и пенсионерам бесплатного проезда на автобусах. Этот вопрос будет рассмотрен и решен на будущей сессии (маслихата -прим. ред.)", - заявил аким.

Отметим, что 8 марта, в честь праздника, в ряде городов Казахстана власти решили сделать бесплатным проезд для женщин. Такую акцию провели в Атырау, Актау и Актобе.

В мегаполисах от проведения подобной акции отказались - в акимате Алматы отметили, что не планировали организовывать бесплатный проезд в честь Международного женского дня.

Также напомним, что в южной столице введут ограничительные меры с целью пересадить горожан с личных авто на общественный.