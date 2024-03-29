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Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде

Опубликовано:

Автобусы на стоянке
Автобус. Иллюстративное фото: аимат Карагандинской области

В Караганде изменится тариф на проезд в общественном транспорте - новый тариф согласовали депутаты городского маслихата, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Новый дифференцированный тариф на оплату проезда в общественном транспорте будет введен в действие в мае.

Так, стоимость проезда в автобусах города за безналичный расчет составит 100 тенге, а за наличный - 200 тенге.

"Текущий тариф в 80 тенге в городе установлен в январе 2014 года – более 10 лет назад. Стоимость основных затрат перевозчиков в среднем выросла в три раза, это: топливо, шины, смазочные материалы и зарплата. Увеличение затрат, обновление подвижного состав, запуск новых маршрутов влияет на рост потребности в  субсидировании. С учетом социально-экономического положения, а также для снижения потребности в субсидиях и нагрузки на бюджет мы предлагаем увеличить тариф на 20 тенге для безналичной оплаты проезда и до 200 тенге при наличном расчете", - сказал на сессии заместитель акима Караганды Рустем Кожакапанов.

По словам главы города Мейрама Кожухова, повышение тарифа - вынужденная мера.

Напомним, что в августе 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте подняли в Алматы. При безналичном расчете стоимость составляет 100 тенге, за наличные - 200 тенге.

В феврале этого года стало известно, что стоимость проезда в автобусах Астаны хотят поднять до 110 тенге. В случае неисправности системы электронной оплаты пассажиры имеют право на бесплатный проезд.

Позже аким Женис Касымбек объяснил, из-за чего в Астане нужно поднять стоимость проезда на автобусах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075727-proezd-v-obschestvennom-transporte-podorozhaet-v-karagande/

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