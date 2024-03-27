Осадки и похолодание пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня - с 28 по 30 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, в ближайшие дни погоду Казахстана будет формировать обширный циклон из районов Екатеринбурга.

Быстро перемещаясь через территорию страны, он принесет с собой осадки, а в горных районах ожидается переход дождя в мокрый снег, отметили специалисты метеослужбы.

Если северные регионы еще не успели насладиться теплыми весенними днями, то жители южных областей почувствуют значительное понижение температуры воздуха уже к 30 марта.

Циклон также принесет с собой усиление ветра на большей части страны, а на севере ожидается гололед.

Отметим, на сайте "Казгидромет" сообщается, что в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

Например, в период с 29 по 31 марта 2024 года в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха и осадками в виде дождя, а также с продолжением интенсивного снеготаяния ожидаются повышения уровней воды и возможны заторы льда в бассейне рек. На всех реках по Актобе и Актюбинской области возможно превышение опасных уровней.

А в связи с прогнозом сильных дождей в период с 27 по 29 марта 2024 года в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Ранее синоптики предупреждали, что приход весны в этом году на большей части Казахстана ожидается лишь во второй половине марта - начале апреля.

Отметим, что власти Астаны, основываясь на прогнозах синоптиков, ожидают сильные осадки в апреле и готовятся к паводкам.